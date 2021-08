Trả lời bạn đọc

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.Hà Nội trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Lâm và bà Phạm Kim Hưng (ngụ 170 Đội Cấn, Q.Ba Đình); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Do (ngụ 81/105/14 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh); UBND Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Bùi Đại Nghĩa (ngụ Căn M6, đường số 5 KDC Cityland Riverside: 99 Nguyễn Thị Thập, Q.7) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Văn Thùy (ngụ ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn); UBND TX.Giá Rai, Bạc Liêu trả lời đơn của bà Sơn Thị Tuyết Kiều (ngụ khóm 1, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai); Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TX.Gò Công, Tiền Giang trả lời đơn của ông Trương Hữu Thành (ngụ 145/4 Trương Định, KP.3, P.2, TX.Gò Công); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Lý Thanh Bá (ngụ KP.Bàu Sậy, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng) và bà Nguyễn Thị Xứng (ngụ ấp Rạch Bùi, TT.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Hưng); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Bùi Văn Xoa (ngụ 466, tổ 10, ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, H.Gò Công Tây, Tiền Giang); UBND H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chiến (ngụ KP.Nam Trung, TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam); UBND H.Long Thành, Đồng Nai trả lời đơn của ông Lai Văn Tỏ (HKTT: số 1, QL51, ấp 4, xã Long An, H.Long Thành; địa chỉ liên hệ: 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM);...