Trả lời bạn đọc

TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Thanh Phong (ngụ 67 Lê Duẩn, tổ 3, KP.4, TT.Tân Sơn, H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận ); Công an Q.Tân Bình, TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Ngọc Tú (HKTT: 371/82/5 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình; địa chỉ liên hệ: Cơ sở xã hội Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM); Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Lầu 10, Cao ốc Lawrence S.Ting, 801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) trả lời đơn của bà Trần Minh Thúy (ngụ 126, đường số 10, P.Tân Quy, Q.7); Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (HKTT: 184/1 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận; tạm trú: Khu nhà không số, tổ 35, KP.3, Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Q.12) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT – Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Tiến Tú (HKTT: 48 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận; địa chỉ liên hệ: 107 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1); UBND P.11, Q.3, TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Văn Thảo (HKTT: 113/41C Trần Văn Đang, P.11, Q.3); Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (128 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của ông Bùi Tống Khang (ngụ ấp 3, xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); TAND Q.Phú Nhuận, TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Văn Phong (ngụ 439/121, KP.1, P.Tân Thới Hiệp, Q.12); UBND Q.8, TP.HCM trả lời đơn của bà Võ Thị Nam (ngụ Căn 5.1, chung cư lô A1, Khu B – Bông Sao, P.5, Q.8); Cơ quan CSĐT – Công an TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của bà Hồ Thị Cho (ngụ 588 Cách Mạng Tháng Tám, P.3, TP.Cao Lãnh; địa chỉ liên hệ: 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh trả lời đơn của ông Huỳnh Công Trận (ngụ 154/12 Hoàng Ngân, P.16, Q.8, TP.HCM); Chi cục Thi hành án dân sự H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Phạm Chí Thanh (ngụ ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, H.Chợ Gạo); UBND H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trần Văn Chua (ngụ QL51, ấp 1B, xã Phước Thái, H.Long Thành); Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Đinh Công Hoan (ngụ 49, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Dương Thị Hết (ngụ tổ 1, xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Sở Y tế tỉnh Trà Vinh trả lời đơn của ông Nguyễn Dương Phương Huy (ngụ ấp Tân Lập, xã Long Sơn, H.Cầu Ngang)…