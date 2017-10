UBND P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang trả lời đơn của bà Tiêu Bảo Hạnh (ngụ 364 Bờ Tây, khóm Châu Long 8, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc); UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Phạm Đành (ngụ tổ dân phố Phú Hải, P.Cam Phú, TP.Cam Ranh); UBND H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Đỗ Thủy (ngụ tổ 1, thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, H.Châu Đức); Công an tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Phó giám đốc Công ty cổ phần du lịch Vietourist (21 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM); UBND H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Phan Văn Phương (ngụ 236, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa); Viện KSND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Hà Văn Út (ngụ 333/12, KP.2, P.Tân Định, TX.Bến Cát); Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Dương Thị Hết (ngụ tổ 1, ấp 4, xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Cơ quan CSĐT - Công an Q.8, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Mỹ Ánh (ngụ C1/9Y2, ấp 4, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); UBND H.Cần Giờ, TP.HCM trả lời đơn của ông Phan Thanh Tuấn (HKTT: ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, H.Cần Giờ; tạm trú: 675 ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, H.Cần Giờ); Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hiếu Trung (ngụ 377/9/28 Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh); UBND xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Lê Văn Hùng (ngụ 198/41 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn Trung (ngụ số 206 Huỳnh Phước, KP.1, TT.Phước Dân, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)…

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

