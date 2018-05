Trả lời bạn đọc

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Huê (ngụ tại ấp 2, xã Tóc Tiên, H.Tân Thành); Công an H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Đức (ngụ tại ấp 4, xã Bình Thới, H.Bình Đại) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Hồng Tâm (ngụ tại 52 - 54, đường số 14, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân); UBND Q.6, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Mai (ngụ tại 476/3A Hậu Giang, P.12, Q.6); UBND P.5, Q.3, TP.HCM trả lời đơn của Nguyễn Trọng Cường (ngụ tại số 411/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3) và một số hộ dân khác có tên trong đơn;

UBND H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Hồ Bảo Sơn (ngụ tại 1741, ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ); Cơ quan CSĐT - Công an H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thắng (ngụ tại Cụm công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè); Công an xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Lang và bà Trần Huỳnh Xuân (ngụ tại số 214, ấp 5, xã Hòa Phú, H.Củ Chi); Văn phòng HĐND và UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của tập thể người dân cư ngụ tại hẻm 40 Mai Xuân Thưởng, P.11, Q.Bình Thạnh; Viện KSND H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Võ Thị Ánh Diễm (ngụ tại ấp Hải Vân, xã Long Hải, H.Long Điền); Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND và UBND Q.11, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Thanh Kiều (HKTT: 6/28 Tân Hóa, P.1, Q.11; địa chỉ liên hệ: 103/4 Văn Thân, P.8, Q.6); Văn phòng UBND TP.Hà Nội trả lời đơn của ông Trần Thanh Bình (ngụ tại 102 Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm); UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Phan Thế Ngọc (ngụ tại ấp 2, xã Tân Thành B, H.Tân Hồng)...

