UBND TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Liên (ngụ số 435, tổ 8, KP.Tân An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An); Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Nam trả lời đơn của ông Bùi Văn Quang (ngụ 95/34 Gò Dầu, Q.Tân Phú, TP.HCM); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Son (HKTT: 236 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh); Chi cục Thi hành án dân sự H.Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh (ngụ số 150, khu 2, tổ 5, ấp 3, xã Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ);

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn của ông Thái Văn Hiền (ngụ số 22, khóm 2, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long); UBND H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Ngọc Châu và bà Huỳnh Ngọc Lý (cùng ngụ 115/1 ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn); UBND H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của bà Tăng Hoa (ngụ 237/A ấp Tân Lộc, xã Tân Dương, H.Lai Vung); UBND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Cảnh (ngụ ấp 2, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành) và một số người dân khác có tên trong đơn; Chi cục Thi hành án dân sự Q.8, TP.HCM trả lời đơn của ông Trương Thái (ngụ B9/259, ngã ba Chú Lường, quốc lộ 50, ấp 2, xã Đa Phước, H.Bình Chánh)...

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.