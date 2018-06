UBND H.Châu Thành, tỉnh Long An trả lời đơn của bà Trần Ngọc Dung (ngụ 61/3, ấp 3, xã Bình Quới, H.Châu Thành) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; TAND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lình (HKTT: ấp 3, xã Thường Phước, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; địa chỉ liên lạc: 124, tổ 8, ấp 1, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM); TAND TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nỉ (ngụ tại tổ 60, khóm Mỹ Thuận, TP.Cao Lãnh); UBND Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Phước Tài (ngụ 56/5/3A, đường số 6, KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức);

Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Sang (địa chỉ liên lạc: 12 Hàn Mạc Tử, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM); Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Hồ Thanh Vinh (ngụ 711, ấp Phước Lộc, xã Phước Tỉnh, H.Long Điền); UBND TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trả lời đơn của bà Trương Kim Lón (ngụ ấp Mỹ Hiệp 1, xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh); UBND H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Phan Văn Phương (ngụ 236, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa); Công an H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (ngụ ấp 2, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, tỉnh Long An); UBND Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tiếc (ngụ số 98/4, đường số 17, P.Linh Trung, Q.Thủ đức); TAND H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Lê Văn Kiệt (ngụ số 562, ấp 1, xã Phú Ninh, H.Tam Nông); UBND P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Trào (ngụ 93 Đặng Văn Bi, tổ 7, KP.5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng Giáo dục - Đào tạo H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Hùng Khương (ngụ ấp 1, xã Phú Lộc, H.Tân Phú)...

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.