Ngày 13.4, bà Tạ Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư - thương mai - dịch vụ - xuất nhập khẩu Hoàng Minh (TP.HCM), cùng chồng là ông Nguyễn Văn Sáu phối hợp với Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Long An, Sở Thông tin - Truyền thông Long An, trao số tiền 520 triệu đồng cho các xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, H.Cần Đước (Long An) nhằm hỗ trợ người dân nơi đây đang trong cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng bởi xâm nhập mặn.