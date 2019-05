Đây là số tiền bạn đọc quyên góp, hỗ trợ gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành chữa trị căn bệnh ung thư máu cho con gái Đỗ Hạnh An. Hiện An trong giai đoạn điều trị tích cực nhưng khả năng tài chính của gia đình đã cạn kiệt nên rất cần những tấm lòng của bạn đọc để tiếp tục giúp An và gia đình “đủ niềm tin để vượt qua đỉnh núi ngặt nghèo này, sẽ thấy con đường” như niềm tin mà người cha của An - đạo diễn Đỗ Đức Thành đã từng bày tỏ.