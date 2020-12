Trao tiền giúp các gia đình có người mất do bão lũ

Tại H.Phong Điền, PV Thanh Niên đã trao số tiền 5 triệu đồng cho chị Trần Thị Thức (34 tuổi), vợ của nạn nhân Dương Phước Hải (tổ dân phố Khánh Mỹ, TT.Phong Điền). Anh Hải mất do bị lật ghe trong lũ ngày 7.10.2020, để lại người vợ trẻ đang làm công nhân ở Công ty Scavi Huế, một mình nuôi 3 đứa con thơ.

PV Thanh Niên cũng đã về H.Quảng Điền trao 5 triệu đồng cho bà Hồ Thị Kim Oanh (ảnh - mẹ nạn nhân Phạm Văn Long, 25 tuổi, trú thôn Khuôn Phò Nam, TT.Sịa, mất do lật ghe ngày 10.10.2020); trao 5 triệu đồng cho ông Hoàng Danh (bố của chị Hoàng Thị Thảo, 47 tuổi, trú TT.Sịa, H.Quảng Điền) bị bức tường sập đè chết trong cơn bão số 13 ; trao 5 triệu đồng cho ông Trần Đình Hai, bố của chị Trần Thị Ngọc Huyền (20 tuổi, xã Quảng An, H.Quảng Điền; sinh viên năm 2 Khoa Du lịch Đại học Huế, mất do lật xe trong lũ khi trên đường đến trường ngày 13.11).