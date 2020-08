Trao tiền hỗ trợ gia đình phó công an xã hy sinh lúc truy bắt 'cát tặc'

Đại tá Huỳnh Văn Quý (Phó Giám đốc) thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cảm ơn Báo Thanh Niên và bạn đọc đã hỗ trợ kịp thời cho gia đình thiếu tá Hải.

“Sự hy của thiếu tá Hải là sự đau thương, mất mát của gia đình và ngành công an Bình Dương nhưng công lao của thiếu tá Hải đã đóng góp lớn lao vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự vì an ninh của Tổ quốc”, đại tá Quý nói.

Thiếu tá Hải sống tại căn nhà cấp 4 ở trong hẻm đường An Mỹ (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng với gia đình gồm vợ, con nhỏ hơn 1 tuổi và cha mẹ già gần 70 tuổi, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.

Số tiền 100 triệu đồng do chị Oanh (ngụ Q.7, TP.HCM), một bạn đọc thân thiết của Báo Thanh Niên hỗ trợ đã phần nào động viên, an ủi, chia sẻ những mất mát của gia đình khi thiếu tá Hải hy sinh.

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 11.8, thiếu tá Hải dẫn đầu tổ tuần tra vũ trang của Công an xã Thạnh Hội tuần tra trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên, Bình Dương) bằng xuồng máy.

Khi phát hiện chiếc ghe đang bơm hút cát lậu, thiếu tá Hải cùng với tổ tuần tra đã áp sát để trấn áp.

Khi tổ tuần tra áp sát, nhóm "cát tặc" đã nhấn chìm ghe cát khiến chiếc ghe đã kéo theo chiếc xuồng máy của công an chìm xuống sông. Thời điểm này, thiếu tá Hải đang ôm giữ khẩu súng nên đã bị nước cuốn chìm theo ghe cát, tử vong.

Hiện Công an Bình Dương đã trục vớt ghe cát, xuồng máy để phục vụ công tác điều tra.