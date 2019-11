'Trời mưa thì không lái xe': Quản lý đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây xin lỗi

Sáng 25.11, Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị được giao quản lý vận hành và khai thác đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phát đi thông cáo về dòng chữ hiển thị trên bảng điện tử "Trời mưa thì không lái xe" gây "sốt" mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, bảng thông tin điện tử tại vị trí Km3+650 hướng TP.HCM đi Dầu Giây đã hiển thị nội dung: “Trời mưa thì không lái xe". VEC E giải thích: "Việc này xảy ra do sự cố khi chuyển đổi thông tin giữa nội dung “Đã uống rượu bia thì không lái xe ” sang “Trời mưa đường trơn trợt, giữ khoảng cách an toàn". Do vậy, VEC E chân thành xin lỗi về sự cố nêu trên vì đã gây rắc rối, thắc mắc và khó chịu không đáng có cho quý khách hàng khi lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây".

Những bình luận về sự cố này trên mạng xã hội Ảnh chụp màn hình

Công ty VEC E cũng cho biết, các nội dung sẽ thường xuyên xuất hiện trên các bảng thông tin điện tử trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tùy theo thực tế hiện trường, bao gồm: "Đã uống rượu bia thì không lái xe", "Trời mưa, đường trơn trợt, giữ khoảng cách an toàn", "Tại Km… có sương mù, giữ khoảng cách an toàn", "Tại Km… có khói, giữ khoảng cách an toàn", "Tại Km… có tai nạn, hạn chế tốc độ", "Trên tuyến xe đông di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn",...

Theo dự báo, trong thời gian sắp đến đặc biệt là dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2020 lưu lượng các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này sẽ tiếp tục tăng cao, VEC E lưu ý khách hàng các điều kiện an toàn khi tham gia lưu thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.