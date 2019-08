Trộm cắp gây hại hệ thống lưới điện, phải dùng đến flycam để bay kiểm tra

Ngày 3.8, khi kể lại sự việc với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Tấn Thành, Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị, vẫn vô cùng bức xúc. Trước đó, ngày 29.7, khi công nhân kiểm tra định kỳ đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo thì phát hiện tại nhiều cột điện từ vị trí 229 đến 232, kẻ gian đã tháo trộm 70 thanh giằng (các thanh thép V63 có độ dài từ 2 - 2,9 m mỗi thanh) và 140 bu lông dài 7,6 cm kèm đai ốc. Ông Thành cho biết, dù giá trị vật chất của số vật tư vừa mất trộm chỉ là 35 triệu đồng (nếu kẻ gian bán rẻ với giá phế liệu thì chỉ được vài triệu đồng) nhưng hậu quả nếu có xảy ra sẽ rất khủng khiếp.

“Đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo là đường dây độc đạo, cấp điện cho toàn bộ khu vực phía tây Quảng Trị và một số vùng lân cận của Lào. Việc mất các cấu kiện cột nói trên sẽ ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của đường dây, nếu xảy ra ngã đổ cột thì có khả năng gây tai nạn rất lớn cho người dân và gây mất điện trên diện rộng của lưới điện quốc gia ”, ông Thành phân tích.

Ngày 21.5, tại vị trí cột 232 Điện lực Quảng Trị cũng đã phát hiện mất 3 thanh giằng và báo công an. Việc điều tra không có kết quả nên có vẻ như kẻ xấu đã “quen đường cũ”. Không riêng tại đường dây 110 kV, tại các đường dây 35 kV, 10 kV thuộc quản lý của Công ty điện lực Quảng Trị, việc mất cắp cũng xảy ra phổ biến, kẻ gian thường nhắm vào các trạm biến áp để trộm dây cáp , dây đồng...

Thông thường, khi phát hiện xảy ra mất cắp, ngành điện lập tức khắc phục, lắp đặt lại theo kết cấu cũ để đảm bảo an toàn đường dây, sau đó sẽ trình báo với Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện Quảng Trị, công an và chính quyền địa phương sở tại nhờ phối hợp điều tra. Tuy nhiên, có một thực tế là rất ít khi những vụ trộm thiết bị lưới điện được làm rõ, bắt được thủ phạm để xử phạt răn đe.