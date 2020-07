Trưởng công an xã ở Sóc Trăng thuê xe đưa người đi lạc về tận nhà

Chiều 21.7, thượng tá Trần Thanh Phú, Trưởng Công an TX.Ngã Năm (Sóc Trăng), cho biết lực lượng Công an xã Tân Long (TX.Ngã Năm) vừa thuê xe ô tô và đưa một phụ nữ đi lạc về đến tận nhà ở H.Giồng Riềng (Kiên Giang).

Trước đó, nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Tân Long phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường, không biết đường về nhà, không nhớ số điện thoại người thân.

Lập tức, Công an xã Tân Long cử lực lượng tiếp cận, đưa người phụ nữ đi lạc về trụ sở công an để thăm hỏi. Qua tiếp xúc, nạn nhân cho biết tên Tú, nhà ở Giồng Riềng (Kiên Giang) và không nhớ gì thêm. Công an xã Tân Long liền liên hệ với Công an H.Giồng Riềng để xác minh nhân thân.