Từ đơn thư bạn đọc: Một dự án bị doanh nghiệp chậm triển khai hơn 10 năm

Nghiên cứu làm sân golf 18 lỗ trên núi Bằng Am Được biết, cuối tháng 6.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã khảo sát thực tế tại núi Bằng Am và sau đó yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành về dự án để tham mưu UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền, không để kéo dài. Ngoài ra, ông Thanh cũng yêu cầu UBND H.Đại Lộc cùng các đơn vị hữu quan nghiên cứu khu vực đỉnh núi Bằng Am và khu vực lân cận để cập nhật vào hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng H.Đại Lộc, đề xuất phương án quy hoạch theo hướng đầu tư phát triển du lịch thuần túy hay đầu tư phát triển thành khu đô thị dịch vụ du lịch. Đồng thời, khu vực núi Bằng Am cũng được nghiên cứu, quy hoạch bố trí 1 sân golf 18 lỗ tại khu vực đất khô cằn, cây xanh khó phát triển hiện nay. Đối với hạng mục đầu tư khu tâm linh trên núi Bằng Am, ông Thanh yêu cầu chỉ được thực hiện cuối cùng sau khi tất cả các hạng mục khác được xây dựng đúng tiến độ và phải báo cáo nội dung hoạt động, được UBND tỉnh cho phép triển khai thực hiện.