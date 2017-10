Sienna Miller là một diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Anh. Các bộ phim tiêu biểu cô đã tham gia: phim kinh dị Layer Cake sản xuất năm 2004, phim hài Alfie (2004), phim tiểu sử Factory Girl (2006), phim tình cảm The Edge of Love (2008) và phim khoa học viễn tưởng quân sự G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009). Năm 2014, cô xuất hiện trong hai bộ phim tiểu sử, Foxcatcher và American Sniper.



Bảo Bình (Từ 20.1 đến 18.2)

Đôi lúc việc đang tốt bỗng sựng lại kiểu như có người “thọc gậy bánh xe”. Ăn thua ở quan điểm, nếu hiểu được rằng ở đời dĩ nhiên khó khăn là điều khó tránh; bạn sẽ bớt uể oải. Làm việc với người trẻ, sự năng động, nhanh nhẹn sẽ giúp bạn thay đổi, giảm trì trệ. Đừng thả mồi bắt bóng bởi tình cảm bạn đang có là chân thật.

tin liên quan Đồ cũ trong nhà mới có ảnh hưởng nội khí nhà bạn? Trừ khi sắm mới toàn bộ đồ đạc còn thì nhà nào cũng trải qua nhiều “đời” vật dụng khác nhau, mà nếu không khéo chọn lọc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nội khí của không gian sống.

Song ngư (Từ 19.2 đến 20.3)

Cảm giác được yêu quý, chăm chút cũng khiến bạn bối rối. Tuy nhiên, đừng ngại ngần khi chối từ bởi không nên để xảy ra ngộ nhận tình cảm. Nếu chỉ vì cả nể, rắc rối phát sinh là khó tránh. Bất ngờ gặp bạn thuở niên thiếu, những xúc cảm khiến bạn thấy mình rất đầy đủ. Trong việc làm ăn, nên thực tế, đừng bao giờ cả nể.

Bạch dương (Từ 21.3 đến 19.4)

Dù bạn có nhiều ý tưởng cách mấy cũng nên cần người hỗ trợ thì mọi thứ mới liền lạc, có kết quả. Công việc nếu muốn hiệu quả hơn phải sắp đặt lại, cố gắng làm việc có lịch cụ thể, đừng để tính nghệ sĩ chi phối công việc. Trước một sự kiện, chuẩn bị kỹ càng rồi hãy trình bày. Bạn có chút trục trặc với người ấy, có lẽ do ăn nói.

Kim ngưu (Từ 20.4 đến 20.5)

Bị làm người phân xử khiến bạn thực sự khó xử. Cách né tốt nhất là tìm cách từ chối bởi những việc này chả lợi lộc gì. Tiền bạc đang có vẻ thiếu hụt khiến chuyện gì cũng không thoải mái. Chưa hết, công việc yêu cầu bạn đi sớm về trễ cũng là nguyên nhân của sự ngờ vực, ghen tuông thời gian gần đây.

Song sinh (Từ 21.5 đến 21.6)

Cần nhất là ăn uống điều độ, có kế hoạch để vẫn có sức khỏe mà vẫn không bị phát tướng. Làm việc chung, sự góp ý của một người trẻ khiến bạn tự ái nhưng nếu bình tĩnh, bạn sẽ nhận thấy sự năng động, hợp thời của thế hệ này cũng bổ trợ rất nhiều cho bạn. Có tin vui từ xa giúp vui vẻ gần hết tuần.

tin liên quan 5 điều cần biết khi đặt tiểu cảnh trong nhà Vì cầu mong “tiền vô như nước” khiến nhiều gia chủ muốn đưa nước vào nhà để mong tài lộc vào theo. Thực tế phong thủy Đông phương lâu nay đã chứng minh rằng: dùng Thủy cho nhà ở sao cho tăng cát giảm hung không đơn giản chỉ làm mấy hồ cá cảnh là xong!

Cự giải (Từ 22.6 đến 22.7)

Trong những phi vụ chung, nên tỏ ra nhiệt tình và hồ hởi để mang đến cảm giác thân gần cho đôi bên. Dù cho bất đồng, bạn cũng không bao giờ bị thiếu người tâm phúc, có người đã rời đi cũng quay về chung sức. Dành thêm thời gian chăm sóc gia đình. Sắm sửa thêm trang phục cho người thân cũng mang đến niềm vui.

Sư tử (Từ 23.7 đến 22.8)

Bạn luôn có vai trò quan trọng trong việc phân xử, ở gia đình cũng như công sở. Tốt nhất là luôn khách quan, đừng để tình cảm riêng chi phối. Có vẻ như đang rất hợp khi cùng chia sẻ với một người khác phái. Tránh chuyện hứa hẹn để đỡ bị trách móc. Nên chờ kết quả hẵng phát ngôn, đừng võ đoán gây điều tiếng.

Xử nữ (Từ 23.8 đến 22.9)

Đừng nghĩ đến chuyện đổi thay trong thời gian này. Nếu chán việc, chán những thứ cũ kỹ tẻ nhạt, nên tìm cách hâm nóng cảm xúc hoặc tìm vui bằng những thứ riêng tư. Chi tiêu trong gia đình nên dè xẻn, có kế hoạch để đỡ bị căng thẳng vì thâm hụt. Bạn hay quên những ngày quan trọng, khắc phục bằng cách đánh dấu trên lịch để bàn.

Thiên bình (Từ 23.9 đến 22.10)

Đừng từ chối những buổi hội thảo liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Sự cập nhật này giúp bạn học hỏi thêm nhiều thứ, mới mẻ và sáng tạo hơn. Tính bạn cả nghĩ, hay lo về những thứ chưa diễn ra nhưng yên tâm là sẽ có hướng đi phù hợp trong thời gian tới. Nếu đang tìm duyên, sẽ thấy hé lộ cơ hội.

Bọ cạp (Từ 23.10 đến 21.11)

Bạn đang trong giai đoạn thuận thảo về làm ăn. Tuy nhiên, căng thẳng trong gia đình đang đến cao trào, nếu không “mở nút” sẽ rất nặng nề. Đừng đoán định ai quá nhiều qua vẻ bề ngoài, mà quan trọng nên đề cao tình cảm, tâm hồn khi làm việc cùng nhau. Dù bận cũng năng liên lạc với bạn bè ở xa.

Nhân mã (Từ 22.11 đến 21.12)

Vấn đề chính của bạn sẽ là tiền, vì vậy nên làm việc bằng hết khả năng để đạt hiệu quả tối đa. Nên nghĩ đến chuyện đi làm thêm, tăng thêm thu nhập bằng cách này cũng là một gợi ý phù hợp với hoàn cảnh. Nếu mệt mỏi cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc đổi việc vào lúc này. Đừng lên kế hoạch đi xa thời gian này, bất lợi.

An Khuê