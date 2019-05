Tuyên dương người phụ nữ ve chai nhặt được tiền trả lại người mất

Chiều nay, 21.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho bà Dương Thị Hương (55 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) vì có hành động đẹp khi nhặt được tiền tìm người trả lại.

“Hành động của bà Hương rất cần nêu gương tuyên truyền nhân rộng trong cộng đồng xã hội để mọi người và đặc biệt lớp trẻ học tập, noi theo”, thượng tá Dũng nói.

Trước đó, vào trưa ngày 13.5, trong khi đi xe đạp trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để về nhà thì bà Hương đã nhặt được hơn 15 triệu đồng nằm bên đường.

Bà Hương trực tiếp đưa số tiền nhặt được giao nộp cho công an tìm người trả lại

Ảnh Công an thị xã Hồng Lĩnh cung cấp

Với mong muốn trả lại tài sản cho người đánh rơi , bà Hương trực tiếp mang số tiền này đến giao nộp cho Công an thị xã Hồng Lĩnh để thông báo tìm chủ nhân đến nhận lại.

Tiếp nhận sự việc, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phát thông báo tìm chủ sở hữu số tài sản trên lên các phương tiện truyền thông. Sau một thời gian xác minh, Công an thị xã Hồng Lĩnh xác định số tiền trên là của anh Thái Hồng Phong (45 tuổi, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị đánh rơi trên đường đi làm về nên đã trao trả lại cho anh Phong.