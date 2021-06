Vì sao TP.HCM mưa xối xả chiều nay, liệu mấy ngày tới còn mưa tiếp?

Khoảng 14 giờ ngày 15.6, khu vực trung tâm TP.HCM mây đen xám xịt, dông gió nổi lên, ít phút sau, trời đổ mưa vừa. Đến 17 giờ 30 phút, mưa vẫn lắc rắc trên một số quận, huyện.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, tính đến 16 giờ 45 phút, lượng mưa đo được tại Bình Chánh là 35mm, Cần Giờ 26,8mm, Lê Minh Xuân 28,4mm… Cơn mưa chiều nay ở TP.HCM là do áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua khu vực hoạt động yếu. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ giảm nhẹ và có cường độ trung bình.

oC so với hôm trước. Thời tiết Nam bộ ngày 15.6 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa vẫn xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây ngay cả vào buổi sáng. Nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ trên hầu khắp khu vực. TP.HCM có mưa dông vài nơi chủ yếu ở phía Bắc và Nam thành phố, ngày nắng. Nhiệt độ tăng khoảng 1C so với hôm trước.

Dự báo mưa ở TP.HCM sẽ tiếp tục gia tăng trong ngày 17 - 18.6 và từ ngày 22.6 trở đi Ảnh: Hoài Nhân

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây trở lại và xu hướng nâng dần trục lên phía Bắc. Gió Tây Nam trên khu vực Nam bộ duy trì cường độ trung bình.

Do đó, dự báo thời tiết khu vực TP.HCM , mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng gián đoạn. Chiều mai có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở các tỉnh Đông Nam bộ dao động trong khoảng 23 – 25oC, có nơi dưới 23oC; các tỉnh miền Tây dao động trong khoảng 24 – 27oC. Ngày mai (16.6) nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ phổ biến trong khoảng 32 – 34oC, có nơi trên 34oC; các tỉnh miền Tây trong khoảng 31 – 33oC, có nơi trên 33oC.

Dự báo thời tiết Nam bộ trong 2 – 7 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vài nơi. Mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực trong ngày 17 - 18 và từ ngày 22.6 trở đi. Nhiệt độ có xu hướng tăng trong những ngày đầu và giảm nhẹ trong khoảng từ ngày 22 trở đi.