Vì sao TP.HCM, Nam bộ mưa trắng trời từ sáng và trưa nay?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, trong ngày 23.7, TP.HCM , Nam bộ chịu tác động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, do đó, mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều nơi trên khu vực. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to , có thể xuất hiện ở các tỉnh, thành như: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An.