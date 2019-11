Việt Nam - Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phúc lợi

Đây là hoạt động bên lề của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh trong chuyến tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Mekong - Hàn Quốc và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24 đến 28.11.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thảo luận và hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: việc thực hiện chế độ đền bù cho người lao động (NLĐ) và mức đóng bảo hiểm; chi trả và quản lý quyền lợi tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, phúc lợi cho NLĐ bị tai nạn lao động; truyền thông và công nghệ thông tin, các dịch vụ đáp ứng sự hài lòng của khách hàng và giám sát chất lượng dịch vụ, quản lý và kiểm soát hoạt động, bao gồm đào tạo cho NLĐ, đào tạo về kiểm toán nội bộ và nghiên cứu thực hiện chế độ bảo hiểm đền bù cho NLĐ…

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Shim Kyung Woo, Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động (KCOMWEL), cho biết trong thời gian qua, hai cơ quan đã cố gắng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, mang lại nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở mỗi quốc gia. “Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ; cùng với đó chính là thị trường lao động thế giới đang biến đổi rất nhanh chóng, điều đó đòi hỏi các quốc gia phải nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, NLĐ. Vì vậy, hai cơ quan cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực này, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển an sinh xã hội toàn cầu”, ông Shim Kyung Woo nói.

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh cho rằng, việc ký kết bản ghi nhớ giữa hai cơ quan có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một khởi đầu mới, tốt đẹp về việc hợp tác, tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện chính sách BHXH, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Bà Minh bày tỏ: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với nỗ lực chung của các bên, trong thời gian tới, chúng ta sẽ chứng kiến những thành quả bước đầu của mối quan hệ hợp tác quan trọng này”.

BHXH Việt Nam hiện có quan hệ hợp tác với các cơ quan đối tác về an sinh xã hội của Hàn Quốc, trong đó, KCOMWEL - đối tác truyền thống, có thế mạnh về hệ thống công nghệ thông tin phục vụ an sinh xã hội, hệ thống chăm sóc khách hàng và kinh nghiệm triển khai bảo hiểm, phúc lợi cho NLĐ bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; vận hành hiệu quả hệ thống BV phục hồi chức năng cho NLĐ. Ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhìn nhận, bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 cơ quan mang ý nghĩa nhân văn vì giúp chăm lo cho con người, đặc biệt là NLĐ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh dịch chuyển lao động ngày càng tăng. Đây cũng là thành quả của quá trình hợp tác giữa hai cơ quan trong suốt 10 năm qua, cùng với đó là mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong thời điểm hiện tại.