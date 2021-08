Vụ clip đánh đập cô gái dã man: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT

Sáng 14.8, Công an xã Xuân Hải, H.Ninh Hải ( Ninh Thuận ) cho biết, liên quan đến clip đánh đập cô gái dã man khiến dân mạng bức xúc (Thanh Niên đưa tin ngày 13.8), công an xã đã mời 2 người đánh cô gái, người quay clip và nạn nhân đến trụ sở công an xã để lấy lời khai.