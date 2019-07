Vụ tai nạn liên hoàn trên QL5: Đau đớn tiễn đưa cậu học trò ngoan hiền

Đám tang của các nạn nhân trong vụ xe ô tô tải lao vào đoàn người chờ qua đường ở xã Cộng Hòa đều rất thê lương. Nhưng có lẽ đám tang toàn vòng hoa trắng của em Nguyễn Quốc Hoàng (17 tuổi, ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, đang chuẩn bị lên lớp 12), nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên khiến nhiều người xót xa nhất.

Gạt nước mắt tâm sự với những người đến thăm viếng, ông Nguyễn Quốc Hạnh (chú ruột của Hoàng) nói: “Nghe tin cháu gặp nạn tôi rụng rời chân tay. Cháu tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lắm, ai cũng quý. Cháu đi khi còn trẻ quá. Cháu ơi!”. Ông Hanh không cầm được nước mắt.

Hoàng là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Từ lúc nghe tin con bị tai nạn ra đi, mẹ Hoàng ngất lên ngất xuống. “Nuôi con bao năm, đến lúc khôn lớn thì ra đi đau đớn như thế…”, một hàng xóm của gia đình Hoàng thốt lên khi nhìn thấy sự đau khổ của mẹ Hoàng.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quốc Hưng (43 tuổi, bố Hoàng) lại lặng lẽ chịu đựng nỗi đau mất con trai. Mỗi khi có người đến hỏi thăm, an ủi, anh Hưng cố kìm nước mắt cảm ơn.

Bạn bè của Hoàng buồn bã trong lễ tang của em Ảnh Lê Tân Anh Hưng nhớ lại: “Khoảng 7 giờ thì có người báo tin con trai tôi gặp nạn. Tôi chạy ra hiện trường thì thấy hỗ loạn lắm. Một chiếc ô tô tải đã đè lên nhiều người. Khi chiếc xe tải được kéo lên thì trời đất như sụp xuống. Con trai tôi nằm đó với máu và dầu mỡ ô tô”.

Trong đám tang của Hoàng có rất nhiều người trẻ tuổi ngồi lặng lẽ ngắm di ảnh của nam sinh. Đó là bạn bè cùng lớp của Hoàng, các em vẫn còn choáng váng bởi sự ra đi quá đột ngột của người bạn tốt.

Sau vụ tai nạn thảm khốc này, nhiều người dân ở xã Cộng Hòa khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng xây dựng cầu vượt để người dân sang đường an toàn. Anh Bùi Công Mạnh (ngụ xã Cộng Hòa) cho biết, điểm xảy ra tại nạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. “Tại đây có Công ty Lilama 10, Công ty May Tinh Lợi, trường tiểu học, trung học phổ thông nên rất nhiều ngươi qua lại. Chỗ sang đường thì bé. Nhiều khi đứng tràn ra giữa đường, rất nguy hiểm. Chúng tôi rất mong có cầu hoặc đường gom đến những điểm qua đường an toàn hơn”.