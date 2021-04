Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tích cực hỗ trợ cộng đồng

Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi thành phần kinh tế và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng không là ngoại lệ khi phải đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2020 vừa qua, dù phải tạm ngưng phát hành 4 kỳ vé số (từ ngày 1 - 28.4) do ảnh hưởng Covid-19, nhưng XSKT Sóc Trăng vẫn hỗ trợ đông đảo bà con bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng. Song song đó, công ty đã nỗ lực vượt bậc để đến cuối năm 2020 các chỉ số kinh doanh đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lâm Long, Giám đốc XSKT Sóc Trăng, cho biết năm 2020, XSKT Sóc Trăng có doanh số tiêu thụ 4.342 tỉ đồng (đạt 112,32% kế hoạch, tăng 17,93% so với năm 2019), nộp ngân sách 1.371 tỉ đồng (đạt 121,91% kế hoạch, tăng 22,13% so cùng kỳ năm trước), chi trả thưởng 2.117,6 tỉ đồng (tăng hơn 330 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019), ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội trên 27 tỉ đồng. Từ nguồn thu XSKT, năm 2020, tỉnh Sóc Trăng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội có tổng trị giá 1.100 tỉ đồng. Năm 2021, XSKT Sóc Trăng phấn đấu đạt doanh số tiêu thụ 4.752 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.380 tỉ đồng… Để hoàn thành những con số đầy thách thức này, XSKT Sóc Trăng phải thường xuyên nắm diễn biến của thị trường, đại lý xổ số, đẩy mạnh phát triển mọi mặt trong kinh doanh.

Bên cạnh đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, XSKT Sóc Trăng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. XSKT Sóc Trăng phát triển không chỉ vì mục tiêu doanh thu, vì lợi nhuận mà còn vì mục tiêu phục vụ con người, phục vụ xã hội.

Theo Nhà giáo nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng, XSKT Sóc Trăng nhiều năm qua đã làm rất tốt công tác từ thiện xã hội như trao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xây cầu, tặng xe cứu thương, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ cặp và tập cho học sinh nghèo… XSKT Sóc Trăng cũng ủng hộ hết mình các chương trình học bổng khuyến học, khuyến tài dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Nghĩa cử cao đẹp này thật đáng trân quý vô cùng.

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch XSKT Sóc Trăng, cho hay XSKT Sóc Trăng đã ký kết phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, cấp phát học bổng khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn 2020 - 2025. Theo văn bản ký kết, hằng năm XSKT Sóc Trăng ủng hỗ Quỹ vì người nghèo từ 6 tỉ đồng trở lên để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo bức xúc về nhà ở và trao từ 500 - 600 phần quà giúp đỡ những hộ khó khăn nhân dịp lễ bàn giao nhà. “Các chương trình học bổng khuyến học, khuyến tài thông qua Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, mỗi năm XSKT Sóc Trăng tài trợ khoảng 4 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này dành cấp học bổng cho học sinh (tiểu học, THCS, THPT), thí sinh thi đỗ ĐH điểm cao, sinh viên CĐ, ĐH hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập tốt…”, ông Lê Văn Khanh thông tin.

Nói về XSKT Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho rằng XSKT Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện trọn vẹn ý nghĩa của hoạt động XSKT là “ích nước, lợi nhà”. Không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, XSKT Sóc Trăng còn đi đầu trong công tác từ thiện xã hội, tích cực giúp đỡ những cảnh đời khó khăn. Những việc làm đầy tính nhân văn của XSKT Sóc Trăng càng tạo thêm sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng và mọi người.