Xôn xao chuyện bà từ chối nhập hộ khẩu cho cháu vì là cháu ngoại

Đoạn clip và câu nói của bà khiến cư dân mạng không đồng tình vì cho dù có khúc mắc nào đi nữa thì người bà không nên làm tổn thương cháu như vậy.

Xót xa cảnh bé trai 7 tuổi bị bà ngoại bỏ rơi khi vừa mất mẹ

Câu nói tổn thương

Video clip ghi lại cảnh người bà đưa cháu ra trụ sở UBND xã để giải quyết vấn đề hộ khẩu khi mẹ bé qua đời . Trong video clip, vị cán bộ xã nói rằng cháu bé 7 tuổi không đủ điều kiện để làm chủ hộ nên phải cho nhập khẩu vào nhà người bà. Nghe vị cán bộ nói, người bà cương quyết từ chối với lý do trên và bà hỏi thêm: “Mẹ nó chết nó không có quyền đứng tên hộ khẩu phải không?”. Người cán bộ chưa giải thích xong, người bà bỏ cháu lại trụ sở ủy ban, vội vã bỏ về và nói thêm “không có hộ khẩu tôi không nuôi được”. Trong suốt cuộc nói chuyện với vị cán bộ và người bà, bé trai chỉ biết ngồi im, trông rất đáng thương.

Chia sẻ với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an xã Ninh Lai (H.Sơn Dương, Tuyên Quang) xác nhận vụ việc xảy ra tại trụ sở công an xã. Người bà trong video clip tên là Lưu T.L (56 tuổi, ở thôn Tân Tiến) là bà ngoại của bé Lý B.N (7 tuổi). Vị này cho biết năm ngoái mẹ bé N. mất. Hai mẹ con ở riêng với bà ngoại nên tiến hành làm thủ tục, công an xã đã làm thủ tục xóa đăng ký thường trú cho mẹ cháu, nhà còn mỗi mình cháu nên bé N. không đủ điều kiện đứng tên chủ hộ (do còn nhỏ tuổi).

“Năm ngoái chúng tôi đã giải thích để cháu bé nhập vào hộ khẩu bà nhưng bà không nghe. Từ đó đến giờ cháu bé vẫn chưa nhập vào nhà nào cả, bà là người hợp pháp đầu tiên nhưng bà lại không đồng ý, cứ nuôi nó năm ngoái đến bây giờ”, vị lãnh đạo nói. Từ năm ngoái đến nay, cháu bé vẫn được hưởng trợ cấp trẻ mồ côi và được miễn học phí.

Không cho nhập khẩu vì sợ mất chế độ chính sách

Theo thông tin từ công an xã, mấy ngày trước bà L. đăng trên mạng xã hội nói ông trưởng thôn ăn chặn tiền mai táng phí của con bà; xóa hộ khẩu của mẹ con cháu bé trong khi sự thật không phải vậy. Ông trưởng thôn viết đơn đề nghị UBND xã và công an giải quyết nội dung sai sự thật trên. Do đó, tổ công tác gửi giấy mời bà đến làm việc và giải quyết hộ khẩu luôn cho cháu bé.

Bà L. nhất quyết không cho cháu ngoại nhập hộ khẩu vào nhà mình khi làm việc với công an xã

Khi có mặt, bà mang theo đơn đề nghị giải quyết 3 nội dung: ông trưởng thôn ăn chặn tiền, chế độ chính sách và hộ khẩu cho cháu bé. “Bà nói trưởng thôn ăn chặn tiền mai táng phí nhưng đó không đúng sự thật, thực tế đó không phải chế độ mai táng mà là dân làng đóng góp. Khi làm việc với công an về vấn đề hộ khẩu, bà nói rằng nếu không để cháu bé một mình một hộ khẩu thì bà nhất quyết không làm việc. Thực chất bà không phải không nuôi mà muốn cháu bé một mình một hộ khẩu để hưởng chế độ hộ nghèo vì nhà bà không phải hộ nghèo. Tôi hướng dẫn theo luật Cư trú 2020 để cháu bé nhập vào hộ khẩu với bà nhưng bà không đồng ý, bảo là cháu ngoại nên không cho đất đai, không cho nhập vào đâu và bỏ về”, vị lãnh đạo này thông tin.

Sau khi bà L. bỏ về tổ công tác lên nhà bà trả cháu bé nhưng bà vẫn không nghe, đuổi cán bộ đi về. Cháu tiếp tục ở lại trụ sở UBND xã và được các cán bộ tại đây chăm sóc. Công an xã Ninh Lai đề xuất với công an huyện tiếp tục đến nhà nhưng bà không tiếp. Sáng 28.7, UBND huyện cử cán bộ của Phòng LĐ-TB-XH đến hướng dẫn. Khi không đề cập đến hộ khẩu, chỉ nói thêm chế độ chính sách là người nuôi dưỡng bà xuôi xuôi, nhận nuôi đứa bé lại nhưng vẫn kiên quyết tách cháu bé một mình một hộ.

“Cháu bé ở lại trụ sở UBND xã 3 hôm và được cán bộ chăm sóc. Sau đó bà mới nhận lại cháu. Hướng giải quyết trong thời gian tới là để ủy ban tiếp tục giải thích về các chế độ chính sách còn công an xã hướng dẫn cho cháu bé nhập vào hộ khẩu bà vì bà là người đại diện hợp pháp đầu tiên”, vị cán bộ nói.