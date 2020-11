Xót xa chàng trai Việt qua đời ở Nhật Bản, chưa biết cách nào 'về nhà'

Chàng trai quê Quảng Nam trút hơi thở cuối cùng ở Nhật Bản khi chỉ mới 24 tuổi, để lại người vợ trẻ cùng đứa con thơ mới 2 tuổi và những ước mơ chưa kịp thực hiện, khiến cộng đồng người Việt tại Nhật không khỏi xót thương.

Nhiều diễn đàn mạng xã hội của cộng đồng kiều bào tại Nhật chia sẻ việc anh Nguyễn Ngọc Trọng (thôn Lộc Sơn, xã Quế Minh, H.Quế Sơn, Quảng Nam) bệnh nặng và trút hơi thở cuối cùng nơi đất khách. Vì hoàn cảnh gia đình Trọng khó khăn nên cư dân mạng không quên kêu gọi giúp đỡ để sớm đưa thi thể Trọng về quê nhà.

Dang dở lời hứa làm sinh nhật 3 tuổi cho con

Căn nhà Trọng nằm dưới chân núi, trước mặt là cánh đồng. Những ngày qua quê nghèo thêm phần ảm đạm khi hay tin Trọng ra đi. Trong căn nhà cấp 4, tiếng khóc của người mẹ già, nụ cười trong trẻo của con thơ khiến những ai chứng kiến không khỏi xót xa. Nguyễn Ngọc Trọng nên duyên vợ chồng với chị Trương Thị Trang (23 tuổi) vào đầu năm 2018. Vì hoàn cảnh khó khăn , cuối năm 2018 chàng trai trẻ gác lại tình thân, tạm quên những yêu thương để sang đất nước hoa anh đào, những mong tương lai sẽ đỡ vất vả hơn.

Hình ảnh Nguyễn Ngọc Trọng ở Nhật Bản ẢNH: T.T

Ngày đi, con trai Trọng là cháu Nguyễn Gia Khang mới chỉ tròn tháng rưỡi. Trọng hứa hẹn ngày về đoàn tụ và sẽ tự tay tổ chức trước tiệc sinh nhật 3 tuổi cho con để bù đắp những xa cách. Thế nhưng, ước muốn ấy vĩnh viễn khép lại khi anh mất tại tỉnh Chiba (Nhật Bản) vì bệnh nặng

Từ khi nhận tin con trai mất nơi xứ người, bà Dương Thị Do (49 tuổi) đã khóc cạn nước mắt. Sự ra đi đột ngột của Trọng khiến người thân, bạn bè, làng xóm bàng hoàng, xót xa. Bà Do cho biết, sau khi Trọng cưới vợ, gia đình đã vay mượn hơn 150 triệu đồng để Trọng đi Nhật theo dạng xuất khẩu lao động. Tối 8.11, bà đang dọn vườn thì nhận điện thoại từ một cán bộ xã Quế Minh kêu bình tĩnh rồi báo tin: “Thằng Trọng trút hơi thở bên Nhật rồi chị ơi!”. “Nghe vậy tôi điếng người, ngã quỵ xuống”, bà Do nghẹn ngào nhớ lại.

Ngồi bần thần ôm đứa con trai nhỏ trong lòng, chị Trương Thị Trang nói trong nước mắt: “Ban đầu, em nghe chồng có chuyện nhưng vẫn lấy hết bình tĩnh an ủi, động viên mẹ rằng: “Má nghe lộn rồi. Anh Trọng không sao đâu”. Nhưng sau đó, em gọi điện thoại cho bạn chồng để xác minh thì được bảo: “Chồng em mất rồi”, lúc đó em mới sụp đổ”.

Tiền đâu mang anh về?

Theo chị Trang, một tháng trước khi mất, Trọng bị sốt và có lấy thuốc uống nhưng không đỡ. Sau đó, bệnh tình anh nặng hơn. Tối 7.11, qua điện thoại Trang chỉ nghe tiếng chồng rên la và kêu “anh chết mất”, nên đã gọi cho mấy người làm chung với Trọng nhờ liên lạc với công ty chở anh đi khám. Để xuống được nơi ở của Trọng, hai người bạn làm chung công ty phải mất hơn 5 giờ đồng hồ.

“Khi mấy anh ấy đến nơi có gọi video cho em gặp chồng. Em thấy anh ấy yếu lắm. Một anh đút cho anh ấy ăn được mấy miếng quýt, còn anh khác đi mua cháo nhưng khi đi được nửa đường thì anh kia điện về bảo đừng đi nữa, về nhìn mặt Trọng lần cuối đi. Các bạn anh ấy kể gọi xe cấp cứu vừa chở đến cửa bệnh viện thì chồng em trút hơi thở cuối cùng”, Trang khóc nức nở.

Bà Do cho hay, ngày nào cũng vậy, cứ vào 4 giờ sáng là Trọng lại điện thoại về cho bà để nói chuyện trước khi đi làm. “Nó bảo con thèm gà mẹ nuôi lắm! Nghỉ phép con sẽ về thăm gia đình và bảo mẹ làm gà cho con ăn, nào ngờ…”, bà Do kể, rồi bật khóc: “Trước khi đi nó bảo ba mẹ cố gắng vay mượn cho con rồi qua đó con cố gắng làm gửi về ba mẹ trả nợ. Mẹ không cần con gửi tiền về nữa. Mẹ chỉ cần con thôi”.