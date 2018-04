Xót xa nhìn 8 sào mướp đến kỳ thu hoạch bị kẻ xấu hủy hoại

Ngày 11.4, ông Lê Văn Dự, Trưởng Công an xã Định Tân (huyện Yên Định, Thanh Hóa), cho biết công an huyện đã vào cuộc điều tra vụ hủy hoại tài sản vừa xảy ra trên địa bàn xã Định Tân.

Thông tin ban xác định, sáng 9.4, anh Phạm Văn Định (48 tuổi) và anh Phạm Quang Lục (44 tuổi, đều ngụ tại thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân, huyện Yên Định) ra thăm đồng thì bất ngờ phát hiện 8 sào mướp của 2 gia đình ở vị trí liền kề nhau bị héo rũ bất thường. Khi vào ruộng, anh Định và anh Lục thấy toàn bộ gốc mướp bị nhổ khỏi mặt đất, dọc các luống mướp còn in nhiều vết chân.

Xót xa nhìn 6 sào mướp bị kẻ xấu huy hoại, anh Phạm Văn Định nói: “Khoảng 6 giờ ngày 9.4, khi ra đồng thì chỉ thấy vườn mướp đắng héo rũ do có kẻ xấu nhổ toàn bộ gốc cây lên khỏi mặt đất. Chiều hôm trước, vợ chồng tôi còn tưới nước, chăm sóc cây xanh tốt bình thường. Ai ngờ kẻ xấu lại lợi dụng đêm tối hủy hoại bao nhiêu công sức của vợ chồng tôi, nhất là mướp đang đến kỳ chuẩn bị thu hoạch. Như mọi năm, 6 sào mướp của tôi cũng cho thu hoạch từ 70 - 80 triệu đồng, nhưng giờ thì trắng tay rồi”.

Ngay bên cạnh ruộng nhà anh Định, 2 sào mướp của gia đình anh Lục cũng trong tình trạng tương tự. “Từ xưa đến nay, gia đình tôi có mâu thuẫn, thù hằn với ai đâu. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì họ lại phá mướp nhà tôi. Rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để những người nông dân như chúng tôi yên tâm canh tác, sản xuất”, anh Lục nói.



Do tính chất phức tạp của vụ việc, nên sau khi kiểm tra, lập biển bản hiện trường, Công an xã Định tân đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Yên Định điều tra, làm rõ.