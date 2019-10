Xu hướng tiêu dùng thịt mát sạch, tươi, ngon của người nội trợ Việt

Nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ gia tăng

Hiện nay, lượng thịt tiêu thụ bình quân trên đầu người tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Khi đưa Tổ hợp chế biến MEAT Hà Nam đi vào hoạt động, nhà sản xuất thịt mát thương hiệu MEATDeli cho biết: "Bữa ăn của hàng triệu người Việt Nam vẫn còn chưa đạt chuẩn protein cần thiết theo tiêu chuẩn thế giới. Chúng ta mới chỉ đạt khoảng chưa đến 40 kg cho 1 người/năm so với Hàn Quốc là 65 kg, EU là 75 kg và Mỹ hơn 100 kg".

Thịt mát - phổ biến tại châu Âu, mới lạ ở Việt Nam

Hiện nay đa số lượng thịt tiêu thụ trên thị trường là thịt nóng. Loại thịt này mau giảm chất lượng do không kìm hãm hoạt động của vi sinh vật, và rất khó kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm. Tại các nước phát triển, người dân có thói quen tiêu thụ thịt mát, thay vì dùng thịt nóng. Thịt mát là loại thịt trải qua quá trình chín sinh hóa từ 0 đến 4 độ C, được giết mổ và chế biến trên dây chuyền công nghiệp hiện đại, đảm bảo vệ sinh và cho chất lượng tươi ngon. Từ những năm 1960, loại thịt này đã vô cùng phổ biến đối với người dân ở những nước phát triển như châu Âu, Mỹ.

Tại Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát chỉ mới được ban hành từ năm 2018. Theo đó, thân thịt ngay sau khi giết mổ trải qua quá trình làm mát đảm bảo tâm thịt ở phần dày nhất đạt nhiệt độ tiêu chuẩn từ 0 đến 4 độ C. Khâu vận chuyển và bảo quản tại điểm bán cũng phải đảm bảo nhiệt độ thịt ở mức này.

Tổ hợp chế biến thịt MEAT Hà Nam

Xu hướng tiêu dùng mới trong lĩnh vực thịt tươi

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về nguồn đạm động vật đảm bảo dinh dưỡng, an toàn và giá cả hợp lý, Công ty Masan MEATLife đã đầu tư dây chuyền chế biến thịt mát theo tiêu chuẩn châu Âu, do chính các chuyên gia châu Âu trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm.

Thân thịt ngay sau khi giết mổ được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0 đến 4 độ. Nhiệt độ mát này rất cần thiết vì sẽ giúp các enzyme nội sinh hoạt động để làm cho thịt mềm và thơm ngon hơn. Sau đó thịt sẽ được pha lóc và đóng gói kín bằng công nghệ Oxy - Fresh 9 để thịt tươi ngon và giữ nguyên chất lượng suốt 9 ngày*. Sản phẩm thịt lợn MEATDeli sẽ được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ 0 - 4 độ C từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng.

Hình ảnh heo treo tại phòng cân bằng tại nhà máy chế biến thịt MEAT Hà Nam

Ngoài ra, MEATDeli áp dụng hệ thống kiểm soát “3 tuyến kiểm dịch” theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế giúp MEATDeli đảm bảo an toàn cho miếng thịt khi đến tay người sử dụng. Theo đó:

• Tuyến kiểm dịch số 1: Heo khỏe mới được xuất trại đưa về nhà máy.

• Tuyến kiểm dịch số 2: Heo khỏe mới được đưa vào sản xuất ở nhà máy MEAT Hà Nam.

• Tuyến kiểm dịch số 3: Thịt heo an toàn mới được xuất bán khỏi nhà máy.

Thịt lợn mát MEATDeli chính thức ra mắt tại Hà Nội từ tháng 12.2018 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Chị Nguyên Lê, từng là du học sinh tại Anh chia sẻ: “Thịt sạch, ngon, tôi rất vui vì ở Việt Nam có loại thịt đúng chuẩn sạch như ở nước ngoài. Thịt không cần phải rửa lại mà luộc lên không bị bọt đen. Khi ăn thịt miếng thịt thơm và mềm rất ngon miệng”.

Tháng 9.2019, nhà máy chế biến thịt mát MNS MEAT Hà Nam đã chính thức được cấp chứng chỉ BRC về An toàn thực phẩm. Hiện nay, Việt Nam có 29 ngành được BRC đánh giá về An toàn thực phẩm, bao gồm hải sản, thịt tươi, thực phẩm chế biến, đồ khô (các loại hạt), gia vị, nước giải khát... Trong lĩnh vực thịt tươi, MEATDeli là sản phẩm thịt mát đột phá tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn toàn cầu BRC. Nhiều quốc gia tiên tiến khác trên thế giới như Mỹ, Canada, Na Uy, Anh, Pháp, Hà Lan… đã ứng dụng tiêu chuẩn BRC về An toàn thực phẩm cho thịt mát.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt heo sạch tăng cao vào những tháng cuối năm, MEATDeli đã chính thức có mặt tại TP.HCM từ cuối tháng 9.2019 với hơn 40 cửa hàng và hệ thống siêu thị VinMart, Co.opmart & Co.opXtra. Người tiêu dùng có thể mua nhiều loại sản phẩm từ MEATDeli như: sườn non, ba rọi, cốt lết, xương đuôi, chân giò heo rút xương…

(*) Hạn sử dụng 9 ngày: Áp dụng cho thịt ba chỉ. Các sản phẩm khác xin vui lòng xem hạn sử dụng trên bao bì.