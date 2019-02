Yên Tử vắng vẻ ngày khai hội

Sáng 14.2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Trung tâm văn hoá Trúc Lâm, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2019. Tham dự lễ có lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều tăng ni, phật tử, du khách bốn phương.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, năm nay do lễ khai hội tổ chức vào ngày thường nên lượng khách không đông như mọi năm, không có cảnh chen lấn xô đẩy, ùn tắc tại ga cáp treo, xe điện. Trong khu đó tại khu vực diễn ra buổi lễ khai hội cũng thưa thớt phật tử, hàng trăm ghế không có người ngồi.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật với tên gọi “Yên Tử chào xuân” diễn ra khá nhạt nhẽo. Theo các phật tử thì tiết mục múa hát tái hiện công đức Phật hoàng Trần Nhân Tông vẫn diễn ra y như 3 năm qua mà không có sự đổi mới về diễn viên, nội dung biểu diễn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Dược, Phó Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, chỉ có khoảng 2 vạn khách hành hương, so với mọi năm là ít hơn hẳn, một phần là do tổ chức vào ngày thường, lý do khác là do khu bảo tồn Tây Yên Tử (Bắc Giang) đi vào hoạt động từ đầu năm cũng phân tán lượng khách.

Sau phần biểu diễn nghệ thuật chào mừng, đã diễn ra các nghi thức rước lễ, chúc phúc đầu năm. Tuy nhiên đến phần đóng dấu thiêng Yên Tử lại diễn ra nhốn nháo khi người dân và thậm chí nhiều đại biểu lao vào tranh ấn.

Theo UBND thành phố Uông Bí, tính từ tháng 1.2019 đến nay, Yên Tử đã đón trên 20 vạn lượt du khách thập phương về tham quan, lễ phật.