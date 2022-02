Đối thủ cạnh tranh chưa kịp ‘nóng máy’ đã bị KIA K3 cho ‘ngửi khói’

Sau khi băng băng về đích trong cuộc đua doanh số ở phân khúc sedan hạng C năm 2021, KIA K3 tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và khả năng tận dụng cơ hội để có bước khởi đầu khá thành công trong năm 2022.

Khi các đối thủ như Honda Civic, Toyota Corolla Altis đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, “tân binh” MG5 chưa kịp mở bán... KIA K3 đã chiếm lấy vị trí dẫn đầu phân khúc về doanh số bán hàng ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022.

Cụ thể, lượng tiêu thụ KIA K3 trong tháng 1.2022 đạt 1.115 xe, giảm 445 xe so với tháng 12.2021. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ giúp KIA K3 dẫn đầu phân khúc đồng thời là mẫu sedan hạng C duy nhất góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2022.

Kiểu dáng thiết kế thời trang hiện đại, nhiều trang bị tính năng cùng giá bán khá cạnh tranh... vẫn là những yếu tố giúp KIA K3 tạo sức hút với người tiêu dùng Việt Nam, dù phân khúc sedan hạng C ngày càng cạnh tranh.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 vẫn thuộc về Mazda3, mẫu xe hạng C này hiện có hai biến thể sedan và hatchback được Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp phân phối tại Việt Nam. Trong tháng đầu tiên của năm 2022 đã có 730 xe Mazda3 đến tay người tiêu dùng ô tô Việt Nam, giảm 330 xe so với tháng 12.2021. Dù được THACO AUTO đổi mới về mẫu mã, công nghệ... nhưng những năm gần đây với mức giá khá cao, Mazda3 dần đánh mất vị thế cũng như miếng bánh thị phần vào tay KIA K3 cũng như các đối thủ cạnh tranh.





Các mẫu xe còn lại trong phân khúc này như Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay Hyundai Elantra đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Chính vì vậy, doanh số bán hàng tháng 1.2022 khá “khiêm tốn”. Trong đó, với chính sách giảm giá xả hàng mẫu cũ, Honda Civic đạt doanh số bán 150 xe trong tháng 1.2022. Từ giữa tháng 2.2022 Honda Civic thế hệ mới sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Toyota Corolla Altis xếp thứ 4 khi bán được 237 xe, Hyundai Elantra đạt 454 xe bán ra trong tháng 1.2022. Hai mẫu xe này dự kiến cũng sẽ bước sang thế hệ mới trong những tháng tới. Hiện tại, mẫu cũ vẫn được các đại lý áp dụng ưu đãi, giảm giá nhằm xả hàng tồn kho. Trong khi đó, “tân binh” MG5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã được nhà phân phối công bố thông tin nhưng chưa chính thức mở bán.

Bước sang năm 2022, phân khúc sedan hạng C sẽ có nhiều thay đổi, ngoài KIA K3 và Mazda3 do THACO AUTO lắp ráp phân phối đã được làm mới. Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra cũng sẽ có những thay đổi đột phá để tăng tính cạnh tranh, bên cạnh đó sự xuất hiện của “tân binh” MG5 hứa hẹn sẽ tăng thêm phần kịch tính cho cuộc đua doanh số ở phân khúc sedan hạng C.