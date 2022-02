Đón Tết ở Phố Tàu Manhattan: còn khó khăn nhưng bừng hy vọng

"Hai năm trước, không khí khá ảm đạm. Không có ai trên đường, còn bây giờ, chúng ta có thể thấy đám đông ngoài kia. Mọi người đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Họ mua các nguyên liệu truyền thống để làm bữa tiệc tất niên. Và ngày mai có vẻ như sẽ tốt đẹp hơn. Ý tôi có nghĩa là bạn phải nhìn về tương lai", ông Karlin Chan, cư dân khu Phố Tàu chia sẻ.

Ông Karlin Chan đã sống ở Phố Tàu hơn 60 năm. Ông thành lập tổ chức theo dõi khu phố vào tháng 2.2020 trước sự gia tăng của những hành vi chống lại người Mỹ gốc Á.

"Tôi nghĩ đại dịch đã phơi bày ra một thực tế ở xã hội Mỹ, rằng chúng tôi không được chấp nhận như chúng tôi nghĩ. Người Trung Quốc đã ở đây hơn 50 năm. Luôn luôn có phân biệt chủng tộc đối với người Trung Quốc", ông Chan nói.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, số lượng tội phạm vì thù ghét ở New York tăng lên theo cấp số nhân. Sở Cảnh sát New York tháng 12.2021 báo cáo rằng các vụ chống lại người châu Á đã tăng 361% so với năm trước.

Tổ chức phi lợi nhuận Stop AAPI Hate đã ghi nhận 10.370 vụ thù hận trên khắp nước Mỹ chống lại người Mỹ gốc Á và cư dân trên đảo Thái Bình Dương từ tháng 3.2020 đến tháng 9.2021. Theo tổ chức này, New York đứng thứ hai sau California về số vụ việc liên quan trong khoảng thời gian này.

Thế nhưng, đối với nhiều cửa hàng ở Phố Tàu, thách thức không phải là chống lại sự thù ghét mà là duy trì thu nhập.

Chủ nhà hàng Cha Kee, Jimmy Fong, cho biết: "Mọi chuyện đã khá hơn một chút nhưng sau đó khi Omicron đến, mọi thứ lại trở lại".





Anh Fong cho biết hiện rất ít khách du lịch thường xuyên đến khu vực này. Trước đại dịch, nhà hàng của anh từng mở cửa đến ít nhất là nửa đêm, nhưng bây giờ lại đóng cửa trước 9 hoặc 10 giờ.

Theo Sở Dịch vụ Doanh nghiệp nhỏ của New York, có khoảng 10.000 doanh nghiệp nhỏ ở Khu Phố Tàu.

Elizabeth Yee, chủ cửa hàng Tonii's Fresh Rice Noodles, là một trong số đó. Cô khai trương nhà hàng vào tháng 10.2019, 5 tháng trước khi thành phố đóng cửa. Cô đã giữ cho Tonii mở cửa nhờ sự hỗ trợ từ các nhóm phi lợi nhuận ở khu phố, gia đình và làm việc chăm chỉ trong thời gian dài.

"Tôi nghĩ mọi người đã đến với nhau và họ thực sự đang giúp đỡ lẫn nhau", Yee chia sẻ.

Yee cho biết cô không còn kế hoạch 5 năm cho công việc kinh doanh của mình. Thay vào đó, cô tập trung hoàn thành công việc từng ngày và sẽ chiến đấu để cửa hàng tiếp tục phát triển để có thể truyền lại cho các thế hệ con cháu.

Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams hôm 30.1 cho biết số ca nhiễm Covid-19 đã giảm 80% kể từ đầu tháng 1. Nhiều doanh nghiệp ở Phố Tàu đang hy vọng rằng năm Mậu Dần sẽ mở ra một khởi đầu mới.