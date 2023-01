Đồng bằng sông Cửu Long: Trách nhiệm cộng đồng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 diễn ra vào ngày 21.6.2022, Chính phủ đã chỉ đạo 10 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khu vực này.

Trong đó, có nhấn mạnh về nhiệm vụ mà Đồng bằng sông Cửu Long cần phải làm là xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể để bảo vệ môi trường; không đánh đổi môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần. Tăng cường đổi mới và ứng dụng khoa học, công nghệ; đẩy mạnh chống biến đổi khí hậu, nhất là chống sạt, lún, xâm nhập mặn, triều cường; bảo vệ nguồn nước, nguồn lợi thủy sản. Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, tập trung phát triển điện gió, điện mặt trời.

Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đã và đang được nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm hơn bao giờ hết. Rất nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay cùng những địa phương này trong vấn đề bảo vệ môi trường bền vững, trong đó ABBANK là một đơn vị đóng góp rất tích cực thông qua hoạt động trồng cây truyền cảm hứng trong nhiều năm liên tiếp.

Cụ thể, Tết An Bình 2023 do ABBANK khởi xướng sẽ hiện thực hóa trồng 10 nghìn cây đước và cây phi lao tại xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Đây là năm thứ 14 chương trình Tết An Bình được triển khai và cũng là năm thứ 3 liên tiếp ABBANK đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài Nguyên và Môi trường thực hiện dự án Tết An Bình: “Xanh An Bình - Xanh Việt Nam”, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Tân Phú Đông là huyện có đường bờ biển kéo dài nên có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở khu vực ven biển, cùng với thời tiết diễn biến ngày càng bất thường khiến cho nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây.

10.000 cây con phù hợp thổ nhưỡng được trồng xuống sẽ góp phần ngăn chặn thiên tai, bão lũ và giảm thiểu các tác hại của việc xâm lấn đất liền tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm hệ thống rừng ngập mặn ven biển, giúp ổn định nguồn sinh kế chính của người dân nơi “đầu sóng ngọn gió”.





Bên cạnh đó, Tết An Bình 2023 còn mang đến món quà đặc biệt là 5 km đường ống nước sạch (nước máy) cho 124 hộ dân 2 xã Phú Tân và Tân Thới. Công trình này giúp các hộ dân ở xa đường ống chính có cơ hội tiếp cận với nguồn nước máy. Nước sạch là nhu cầu thiết yếu và cũng khởi đầu cho sự sung túc, vì vậy ABBANK gửi món quà này tới bà con với kỳ vọng tất cả người dân nơi đây được cải thiện điều kiện sống ngay trước thềm năm mới và có một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Cũng trong dịp này, ABBANK dự kiến sẽ trao tặng 25 suất học bổng cho 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Phú Tân và Tân Thới.

Thông qua Tết An Bình 2023, ABBANK mong muốn bà con và nhân dân cả nước nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới một tương lai tốt đẹp.