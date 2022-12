Động lực cho năm mới

Trải qua hai năm “bạo bệnh” vì dịch Covid-19, các số liệu kinh tế - xã hội năm 2022 của VN cho thấy nhiều điểm sáng. Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng qua đạt hơn 1.638 nghìn tỉ đồng, bằng 116% dự toán năm; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt năm 2021; số lượng doanh nghiệp (DN) gia nhập thị trường tiếp tục tăng cao…

Những thành quả đó có sự đóng góp, nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân, tập thể. Thế nên thời điểm Tết Nguyên đán 2023 cận kề này là dịp để các đơn vị, DN tri ân người lao động (NLĐ) đã cùng đồng hành, vượt khó.

Dẫu không bắt buộc, trừ khi được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy chế nội bộ của DN hay thỏa ước lao động tập thể… nhưng thưởng tết từ trước tới nay là một tập quán, “nét văn hóa” trong thị trường lao động. Để tăng động lực làm việc, cần quan tâm đến thù lao tài chính như lương, phụ cấp, phúc lợi, các khoản khuyến khích… và thưởng tết là một trong số đó.

Nhớ lại năm ngoái, dù “lên bờ xuống ruộng” vì ảnh hưởng Covid-19 nhưng các DN cũng rất cố gắng, xoay xở để thưởng tết cho NLĐ. Năm nay, diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, lạm phát, xung đột, dịch bệnh… như “cú đánh bồi” với nhiều DN, nhất là đơn vị ở lĩnh vực gia công, xuất khẩu như dệt may - giày da, chế biến gỗ… Khi xảy ra việc cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng, NLĐ không khỏi lo lắng khi nghĩ về câu chuyện thưởng tết.





Tuy nhiên, những thông tin được công bố gần đây đã thể hiện sự cố gắng của DN, qua đó giúp NLĐ an tâm công tác. Như Công ty CP In số 7 (TP.HCM) cho biết ngoài thưởng lương tháng 13 cho NLĐ (tương đương 3 tháng lương thực lĩnh), công ty còn thưởng Tết dương lịch 2 triệu đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán 2023 mức 7 triệu đồng/người; thưởng A, B, C bình quân 3 triệu đồng/người; lì xì đầu năm 1 triệu đồng/người… Hay mới đây, 8 nhà máy của Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan tại VN (chuyên sản xuất giày thể thao) ra thông báo sẽ chi hơn 1.500 tỉ đồng thưởng tết, giúp hơn 130.000 lao động của tập đoàn này yên tâm. Bởi lẽ trước đó, gần 20.000 công nhân của Công ty TNHH PouYuen VN (công ty đông lao động nhất ở TP.HCM, thuộc Tập đoàn Pouchen) phải nghỉ luân phiên vì đơn hàng của công ty gặp khó.

Những thách thức vẫn còn đó, song “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, thưởng tết - thước đo ứng xử, nỗ lực của DN, sẽ giúp NLĐ có cái tết đầm ấm và qua đó giúp họ gắn bó, đồng hành với công ty vượt qua khó khăn trong thời gian tới. Đó là sự đồng hành trách nhiệm, sẻ chia.