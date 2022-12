Đông Nhi, Hoàng Bách ‘phiêu’ trong đêm nhạc Giáng sinh của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng

Đêm nhạc Quà tặng Giáng sinh là một hoạt động thường niên của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, được tổ chức lần đầu vào năm 2019. Năm nay, Quà tặng Giáng sinh lần thứ tư trở lại với sự đồng hành của Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation), do MK Production tổ chức sản xuất.

Lấy chủ đề “Đêm An Lành”, chương trình sẽ đưa khán giả bước vào thế giới nhiệm màu của Giáng Sinh, thông qua các ca khúc kinh điển như Mary, Did you know?, Lời Con Xin Chúa, Jingle Bell… được các nghệ sĩ và học sinh các trường làm mới lại theo cách vô cùng sáng tạo.





Lôi cuốn nhất trong chương trình phải kể đến sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng như Hiền Thục, Hoàng Bách, Quốc Thiên, Ưng Đại Vệ, Đông Nhi… Họ sẽ mang đến nhiều tiết mục độc đáo, đậm màu sắc Giáng sinh cho tất cả khán giả.

Đêm nhạc Quà tặng Giáng sinh sẽ được tổ chức vào 18g30 ngày 17.12.2022 tại khuôn viên Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Nam Sài Gòn và được phát sóng trực tiếp trên fanpage Báo Thanh Niên, fanpage Báo Tuổi trẻ, fanpage Tập đoàn Nguyễn Hoàng và fanpage các trường trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng.