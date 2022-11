Đồng Tháp: Giả bị ung thư, con bị bỏng để lừa kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ

Chiều 28.11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp bắt quả tang một trường hợp dùng mạng xã hội lừa đảo bằng cách kêu gọi ủng hộ tiền điều trị bệnh để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày (28.11), Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh và Công an TP.Cao Lãnh bắt quả tang Đ.M.H (29 tuổi, ngụ P.6, TP.Cao Lãnh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Qua làm việc, H. khai nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã lấy hình ảnh trên mạng, sau đó tạo tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Phương Nga" và đăng tải thông tin giả rằng bản thân đang bị ung thư máu, vợ mất cách nay 4 tháng để lại con gái tên Đ.D.L. 19 tháng tuổi bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện nhằm kêu gọi mọi người chuyển tiền giúp đỡ cha con H. điều trị bệnh.

Chiều 28.11, khi H. đang rút tiền từ tài khoản tại một ATM thì bị công an bắt giữ. Tiến hành khám xét phòng trọ của H. thuê tại TP.Cao Lãnh, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ.