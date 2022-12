Đông trùng hạ thảo là gì? Top các sản phẩm đông trùng hạ thảo được tìm mua

Nó là cây hay con? Là động vật hay thực vật? Có những sản phẩm gì từ đông trùng hạ thảo? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên và giới thiệu đến bạn top các sản phẩm được tìm mua nhiều nhất hiện nay.

Đông trùng hạ thảo là gì?

Đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược quý được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: trùng thảo, hạ thảo đông trùng…Về bản chất, đông trùng hạ thảo là một dạng ký sinh của giống nấm trên một loài sâu non.

Sở dĩ có tên gọi “đông trùng hạ thảo” là vì vào mùa đông, nấm ký sinh Cordyceps sinensis bắt đầu ký sinh vào sâu non, hút hết chất dinh dưỡng từ bên trong cơ thể ấu trùng và chôn vùi trong đất (đông trùng). Khi mùa hè tới, sợi nấm phát triển mạnh thoát khỏi xác sâu, vươn lên mặt đất và có hình dáng của một loài thực vật (hạ thảo).

Hình dạng bên ngoài của nấm đông trùng hạ thảo trông giống như những con sâu, đuôi là một cành nhỏ có lá. Phần lá được tạo thành do sợi nấm mọc dính liền vào đầu sâu non dài khoảng từ 3-10cm. Còn đầu sâu non dài từ 3-5cm, giống như những con tằm.

Đông trùng hạ thảo khi được sấy khô sẽ có màu vàng nâu, vàng sẫm tùy thuộc vào phương pháp phơi sấy. Chúng có mùi hơi tanh như mùi cá, vị đắng nhẹ, nếu đốt lên có mùi thơm dịu.

Công dụng “kỳ diệu” của đông trùng hạ thảo bạn chưa biết

Đông trùng hạ thảo có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Trong đó, nổi bật có một số công dụng không thể không nhắc đến dưới đây.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể

Sử dụng đông trùng hạ thảo mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ người bị suy nhược, người mới ốm dậy, người suy dinh dưỡng nhanh chóng phục hồi, hỗ trợ cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Hỗ trợ tốt cho tim mạch

Đông trùng hạ thảo có tác dụng làm giãn những mạch máu, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não và tim thông qua cơ chế hưng phấn thực thể mở cơ trơn thành mạch. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn có khả năng điều hòa lipid máu, làm giảm cholesterol, lipoprotein, ngừa xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ được nâng cao khi sử dụng đông trùng hạ thảo mỗi ngày, nhờ vào hàm lượng vitamin A, vitamin C, cùng nguyên tố hiếm Selen. Đây là các khoáng chất có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập và tấn công của virus, vi khuẩn có hại, ngăn ngừa nguy cơ gặp phải các loại bệnh lý.

Hỗ trợ tăng cường chức năng gan thận

Đông trùng hạ thảo có khả năng đào thải độc tố, bổ sung thận khí, phục hồi khả năng hoạt động vốn có của thận. Nhờ vậy người bệnh mới có thể thuyên giảm các chứng bí tiểu, tiểu đêm nhiều lần, tiểu rắt, cải thiện tình trạng suy thận, phòng chống sỏi thận hình thành.

Các hoạt chất cordycepin và Polysaccharides có trong đông trùng hạ thảo giúp gan có thể giải độc nhanh hơn. Vì thế, sử dụng đông trùng hạ thảo mỗi ngày sẽ hạn chế được nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, phục hồi chức năng gan, cải thiện viêm gan B, xơ gan…

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư

Trong đông trùng hạ thảo có chứa hoạt chất Cordycepin có tác dụng ức chế sự di căn và lan truyền của các tế bào ung thư qua máu, đồng thời thúc đẩy quá trình chết của tế bào ung thư, bảo vệ sức khỏe tế bào lành tính. Ngoài ra, trong đông trùng hạ thảo còn chứa hoạt chất Selen giúp sản sinh Globulin tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa cho cơ thể. Từ đó, tạo ra khả năng khống chế sự sinh trưởng của các tế bào ung thư.

Hỗ trợ hạ đường huyết cho người tiểu đường

Selen và một số hoạt chất khác có trong đông trùng hạ thảo giúp thúc đẩy quá trình tạo ra Insulin, thúc đẩy sự chuyển hóa Carbohydrate cùng các mô mỡ và gan thành năng lượng ATP cho hoạt động sống. Đồng thời giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Thực tế cho thấy, người bị tiểu đường sau khi dùng đông trùng hạ thảo khoảng 4 tuần, khi kiểm tra đường huyết tại các bệnh viện sẽ khiến các bác sĩ bất ngờ.

Hỗ trợ tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ

Từ xa xưa, con người đã biết cách sử dụng đông trùng hạ thảo để tăng cường chức năng sinh lý. Họ xem đây là một loại thảo dược giúp tăng cường ham muốn, đồng thời phục hồi sức khỏe sinh dục ở cả nam và nữ. Tác dụng này có được nhờ vào việc điều hòa lượng máu, tăng cường giải phóng testosterone vào huyết tương. Qua đó, cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới.

Giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi

Hoạt chất Cordycepin có trong đông trùng hạ thảo có tác dụng loại bỏ Acid Lactic giúp tăng cường tuần hoàn máu cho toàn cơ thể, giúp giảm stress, giảm mệt mỏi và an thần. Ngoài ra, 17 loại axit amin có trong đông trùng hạ thảo sẽ thúc đẩy sản sinh oxy và Adenosine Triphosphate, từ đó kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp ăn ngon và ngủ ngon hơn.

Hỗ trợ Ổn định huyết áp

Qua các nghiên cứu lâm sàng tại Trung quốc, Nhật Bản đã công bố: Hoạt chất Adenosine có trong đông trùng hạ thảo có tác dụng tăng lượng oxy trong máu, điều hòa nhịp tim, ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu, phòng ngừa các bệnh máu đông gây ra như đột quỵ, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim… Một hoạt chất khác có trong đông trùng hạ thảo là D-manitol có tác dụng giúp giãn nở cơ tim và mạch máu não, cải thiện tuần hoàn máu, giảm lượng cholesterol xấu trong máu và phòng bệnh xơ vữa động mạch.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Đông trùng hạ thảo hỗ trợ giúp kích thích sản sinh hormone sinh lý Estrogen, cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt và giúp đời sống chăn gối thăng hoa hơn. Đồng thời, làm giảm thâm nám, làm da sáng mịn, trẻ trung, ngăn ngừa rụng tóc ở phụ nữ sau sinh, trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Top 5 sản phẩm đông trùng hạ thảo được tìm mua hiện nay

Dưới đây là top 5 sản phẩm từ đông trùng hạ thảo được tìm mua nhiều nhất hiện nay. Bạn hãy theo dõi và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình nhé.

Nước đông trùng hạ thảo sâm Hector tăng cường sức khỏe

Nước đông trùng hạ thảo sâm Hector được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty Lavite. Tuy mới được thành lập năm 2016, nhưng Lavite đã nhanh chóng trở thành nơi cung cấp các sản phẩm từ thảo mộc, dược liệu, trái cây nhiệt đới hàng đầu tại Việt Nam.

Hector sâm là “món quà” chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, đẳng sâm, đinh lăng, chùm ngây…cùng công nghệ sản xuất hiện đại mang đến thức uống đầy đủ dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe nhanh chóng hàng ngày. Đặc biệt, sản phẩm được chiết xuất dạng nước dễ uống nên được rất nhiều gia đình Việt ưa chuộng.

Với bảng thành phần lành tính, chiết xuất từ những loại thảo dược quý hiếm, tốt cho sức khỏe, Hector sâm mang đến nhiều công dụng tuyệt vời:

- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp ngăn chặn các tác nhân có hại xâm nhập vào cơ thể, chống lại các loại virus gây bệnh thông thường.

- Tăng cường quá trình trao đổi chất, thanh lọc cơ thể, giải độc gan.

- Cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết, giúp người bệnh hoặc người mới ốm dậy nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

- Giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi, thư giãn tinh thần, giúp ngủ ngon giấc hơn.

- Hỗ trợ cải thiện sinh lý cho cả nam và nữ, giúp cuộc sống chăn gối thăng hoa hơn.

- Hỗ trợ giải rượu, bia, giảm đau đầu, mệt mỏi.

- Nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tươi sáng và ngăn ngừa lão hóa.

Chi tiết Nước đông trùng hạ thảo sâm Hector chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi: https://lavitevietnam.vn/san-pham/nuoc-dong-trung-ha-thao-sam-hector.html

Nước đông trùng hạ thảo Hector collagen

Nước đông trùng hạ thảo Hector collagen là sự kết hợp hoàn hảo giữa đông trùng hạ thảo quý hiếm với thành phần collagen giúp gia tăng thể lực, bồi bổ cơ thể, ngăn ngừa lão hóa và mang đến nét tươi trẻ cho làn da phụ nữ. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Hector của Công ty Lavite.

Nước đông trùng hạ thảo Hector collagen có ưu điểm vượt trội là có khả năng giúp cơ thể người dùng tăng lượng collagen nội sinh, tức là giúp làm tăng khả năng tổng hợp collagen, đồng thời giúp cơ thể hấp thu collagen tốt hơn, hỗ trợ làm tăng độ đàn hồi và săn chắc của da, từ đó giúp giải quyết các vấn đề về da như thâm nám, mụn, dưỡng da trắng hồng và đẹp tự nhiên.

Hector collagen được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, collagen Peptides, HA và các loại trái cây giàu vitamin đã tạo nên nước uống thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cùng những công dụng vượt trội sau:

- Tăng cường bổ sung collagen, kích thích quá trình sản sinh collagen giúp tăng độ săn chắc và đàn hồi của da, làm mờ thâm nám, cải thiện nếp nhăn, giúp da căng bóng, mịn màng, tươi trẻ.





- Bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

- Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm các triệu chứng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt, cải thiện những triệu chứng tiền mãn kinh.

- Hỗ trợ điều trị mụn do rối loạn nội tiết tố, ngăn ngừa nguy cơ hình thành mụn.

- Hỗ trợ cải thiện sinh lý, tăng ham muốn, giúp đời sống chăn gối thăng hoa hơn.

- Nuôi dưỡng móng tay, mái tóc dài, dày và khỏe đẹp hơn.

Khám phá ngay Nước đông trùng hạ thảo Hector collagen tại đây: https://lavitevietnam.vn/san-pham/nuoc-uong-dep-da-dong-trung-ha-thao-collagen-hector.html

Viên nang đông trùng hạ thảo Hector tăng sức đề kháng

Viên nang đông trùng hạ thảo Hector được sản xuất theo công nghệ hiện đại với thành phần 100% bột đông trùng hạ thảo Cordyceps Militaris giúp giữ lại hàm lượng dưỡng chất tốt nhất. Đây là loại chủng nấm có hàm lượng dược liệu cực kỳ cao và ổn định, chứa hàm lượng vitamin nhóm B, các loại axit amin thiết yếu và chất chống oxy hóa dồi dào.

Ngoài ra, khâu tuyển chọn nguyên liệu luôn khắt khe, trực tiếp thu về từ trang trại của Hector. Đặc biệt, Hector chỉ thu những nấm đông trùng hạ thảo chất lượng, đủ tuổi, đảm bảo không nhiễm nấm lạ. Do đó, khi sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo Hector, bạn có thể an tâm về nguồn gốc, chất lượng nấm trong sản phẩm.

Trong đông trùng hạ thảo có chứa rất nhiều hoạt chất quý như Cordycepin, D-mannitol, Polysaccharide, Ergosterol… và hơn 17 loại axit amin quan trọng trong cơ thể. Do đó sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo Hector sẽ mang tới 5 công dụng ưu việt đó là:

- Giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

- Tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch tế bào, ngăn chặn virus, vi khuẩn “tấn công cơ thể.

- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, mất ngủ.

- Tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ, hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương, điều hòa kinh nguyệt, tăng khả năng thụ thai cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

- Chăm sóc làn da, chống oxy hóa mạnh mẽ từ bên trong, giữ cho làn da tươi trẻ, dài lâu.

Nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Hector

Nấm đông trùng hạ thảo được xem là loại thảo dược quý hiếm, nó có chứa 17 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, tăng cường sinh lý và làm đẹp da. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu sản xuất ra các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Hector là một trong những sản phẩm được nhiều người tin tưởng sử dụng.

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Hector sử dụng 100% nấm Cordyceps militaris - đây là chủng nấm có hàm lượng dược chất cao và ổn định. Sợi nấm được nuôi trồng trong môi trường khép kín, thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu. Từng sợi nấm được sấy khô theo công nghệ cao, không bị yểu, nổi mốc và giữ hàm lượng dưỡng chất lên đến 99%. Lượng dược chất bảo quản được lâu, ổn định theo thời gian.

Sử dụng nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Hector mỗi ngày sẽ mang tới những công dụng cực đỉnh:

- Bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe.

- Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư bằng cách kìm hãm sự phát triển của khối u, giúp đại thực bào sản xuất một số chất miễn dịch giết chết tế bào u.

- Giúp cải thiện lưu thông máu, tuần hoàn và tim mạch.

- Tăng cường sinh lý ở cả nam và nữ bằng cách kích thích cơ thể tăng sản sinh testosterone ở nam và estrogen ở nữ.

- Làm giảm cholesterol, tránh tình trạng xơ vữa động mạch.

- Giúp giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi, giữ tinh thần phấn chấn, yêu đời hơn.

- Làm chậm quá trình lão hóa, tăng sự đàn hồi, săn chắc và làm sáng màu da.

Chi tiết Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Hector xem ngay tại đây: https://lavitevietnam.vn/san-pham/dong-trung-ha-thao-soi-say-kho-hector.html

Viên nang phục hồi Hector hết suy nhược mệt mỏi

Viên nang đông trùng hạ thảo Hector là giải pháp vừa giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng, hết suy nhược mệt mỏi vừa đảm bảo an toàn mà nhiều người đang áp dụng. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược thiên nhiên, sản phẩm giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Viên nang phục hồi Hector thiết kế dạng viên nang tiện lợi, thuận tiện khi mang đi xa và dễ dàng sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm mang lại hiệu quả sau thời gian ngắn mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào ảnh hưởng đến sức khỏe. Sản phẩm rất phù hợp với người đang điều trị bệnh, người mới ốm dậy, muốn phục hồi cơ thể và hỗ trợ tăng sức đề kháng, vi khuẩn tấn công gây bệnh.

Nhờ bảng thành phần có chứa các loại thảo dược quý từ thiên nhiên, viên nang phục hồi Hector mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe:

- Giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn các tác nhân có hại, xâm nhập vào cơ thể, phòng nhiều bệnh lý.

- Bổ sung lượng dưỡng chất dồi dào, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng chỉ sau 2 tuần.

- Tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, thanh lọc cơ thể hiệu quả.

- Giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, có được giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn.

- Làm tăng ham muốn cho cả nam và nữ, giúp đời sống chăn gối thăng hoa hơn.

- Làm đẹp da, giúp da đều màu và chống lão hóa da hiệu quả.