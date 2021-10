Đột kích căn hộ biển Đà Nẵng, triệt xóa ổ ma túy

Trước đó, rạng sáng 7.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo từ người dân về việc một căn hộ ở khu vực biển Đà Nẵng mở nhạc ồn ào thâu đêm, nghi tổ chức sử dụng ma túy tập thể.

Lúc 4 giờ ngày 7.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào phòng 903 căn hộ số 60 đường An Thượng 1 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 6 nam thanh niên và 1 nữ, đang tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người này gồm: N.H.L (30 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu); T.T.S (32 tuổi, ngụ tổ 40, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê); L.Q (38 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng); L.C.N.T (22 tuổi, ngụ tổ 7, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi); T.Q.V (31 tuổi, ngụ ấp Tây, xã Tân Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp); N.Q.V (23 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng); N.V.L (24 tuổi, ngụ xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam).





Tại hiện trường, Công an quận thu giữ 1 gói ni lông chứa thuốc lắc và các mẩu vụn chưa dùng hết, hệ thống ánh sáng, các dàn đánh nhạc DJ và các thiết bị âm thanh, loa công suất lớn để cả nhóm bay lắc sau khi sử dụng ma túy.

Qua thử test, 5/7 người này dương tính với ma túy. Cả nhóm khai nhận, sau khi TP.Đà Nẵng mở cửa, nhóm thanh niên ngụ TP.Đà Nẵng đã mời những bạn bè ngoại tỉnh đến căn hộ sử dụng ma túy.