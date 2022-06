Dự án xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh

Nhiều khách hàng mua nền đất dự án Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty TNHH đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh ở Long An) làm chủ đầu tư và dự án Đất Xanh Long An do Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An) tiếp tục kéo lên trụ sở tỉnh Long An để cầu cứu.