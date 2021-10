Dự báo Biển Đông có áp thấp, Trung bộ tiếp tục mưa lớn trong tuần tới

Chiều nay, 22.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về nhận định diễn biến thời tiết từ ngày 23 - 29.10, trong đó tiếp tục cảnh báo đợt mưa lớn mới ở Trung bộ trong tuần tới.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh trung Trung bộ có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng ngày 22 - 25.10.

Dự báo từ ngày 23 - 25.10, các tỉnh Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngay sau khi đợt mưa lớn này kết thúc, Trung bộ tiếp tục có một đợt mưa lớn mới. Dự báo khoảng ngày 24 - 25.10, ở vùng biển nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. Đến khoảng ngày 26 - 27.10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Các tỉnh Trung bộ tiếp tục có một đợt mưa to đến rất to trong ngày 27 - 29.10.





Trung tâm Dự khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 10 ngày tới, các sông khu vực trung Trung bộ, nam Trung bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Các tỉnh Trung bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Còn tại các tỉnh Bắc bộ, trong ngày 23 - 29.10, không khí lạnh gây ra thời tiết rét vào đêm và sáng sớm, gây mưa lớn cục bộ. Dự báo mực nước trên các sông suối khu vực Bắc bộ sẽ dao động với biên độ mực nước lên từ 0,5 - 1 m. Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo về gió mạnh trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 23 - 27.10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió có thể mạnh lên cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, sóng cao 3 - 4 m, biển động mạnh.