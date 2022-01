Dự kiến cuối tháng 1, TP.Đà Nẵng về đích cấp CCCD

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết trong năm 2021 Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai các chiến dịch lớn, huy động các lực lượng nghiệp vụ, đơn vị địa phương tăng cường cho các tổ công tác cấp CCCD, thực hiện các điểm cấp CCCD lưu động, liên tục lập và phá các kỷ lục về số lượng cấp CCCD trong ngày. TP.Đà Nẵng có dân số trên 1 triệu người, trong đó khoảng 750.000 người trên 14 tuổi đủ điều kiện làm CCCD. Theo tiến độ hiện nay, dự kiến cuối tháng 1.2022 TP.Đà Nẵng về đích cấp CCCD.





Theo đại tá Phan Văn Dũng, nhìn chung việc cấp, trả CCCD thuận lợi; có một vài trường hợp bị sai lệch hồ sơ hoặc chưa nhận được CCCD nhưng không đáng kể. Công an TP đã tiếp thu phản ánh và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để điều chỉnh cho công dân. Do dịch Covid-19 nên tiến độ cấp CCCD có chậm lại so với ban đầu. Đối với một bộ phận dân cư còn lại chưa chủ động làm CCCD do thời hạn sử dụng các giấy tờ cũ vẫn còn, hiện công an các địa phương đang tích cực vận động người dân hiểu giá trị của việc liên thông dữ liệu dân cư trên hệ thống để cấp CCCD mới. Việc số hóa dữ liệu dân cư không chỉ giúp cơ quan chức năng trong công tác quản lý, mà còn giúp người dân thuận tiện trong các giao dịch giấy tờ.