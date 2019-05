Đà Nẵng chào hè với chuỗi sự kiện giải trí tại Cocobay

Đây là bước phát triển giai đoạn mới của Cocobay, nhằm mang lại các sản phẩm lưu trú đẳng cấp, phong cách sống phong phú cùng các hoạt động trải nghiệm nhiều cảm xúc.

Các hoạt động Hello Summer 2019 gồm trải nghiệm bãi biển Cocobay cùng hệ thống nhà hàng đa dạng và xe du lịch mui trần 2 tầng “Hop on hop off” đưa du khách tham quan TP.Đà Nẵng và Hội An.

Ảnh: N.T Khởi công các dự án mới tại Cocobay Ảnh: N.T Ký kết thi công với các nhà thầu tại dự án

Các chương trình, show diễn, nghệ thuật đường phố ở phố đi bộ, bãi biển và Khu nhà giải trí đa năng Cocobay Entertainment Hall cũng thường xuyên được làm mới.

Trong Hello Summer 2019, sự kiện được chờ đợi nhất mùa hè 2019 là Lễ hội nước Aqua League (tháng 7) gồm thể thao nước - âm nhạc - ẩm thực, đặc biệt là hình thức thi đấu đối kháng nước.

Ảnh: Nguyễn Tú Lễ hội nước đầu tiên tại Đà Nẵng

tin liên quan Ngỡ ngàng khinh khí cầu lần đầu xuất hiện trên Công viên Biển Đông Giới trẻ còn được dành không gian cho các hoạt động cộng đồng team building, tiệc cưới bãi biển do Watabe (Nhật Bản), một trong những đơn vị tổ chức tiệc cưới hàng đầu thế giới thiết kế ý tưởng.

Cocobay cũng ra mắt không gian hội nghị, tiệc cho các đoàn MICE ở Trung tâm hội nghị Myan công suất hàng ngàn khách trong nhà hoặc vườn, bãi biển.

Dịp này, Tập đoàn Empire giới thiệu và khởi công dự án phân khu thấp tầng Naman Homes, ra mắt khách sạn 5 sao Hotel The Designers Cocobay và đặc biệt là ký kết vận hành giữa Tập đoàn Empire và Lourve Hotel Group cùng Hotel The Designers, các tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng thế giới.

Ảnh: N.T Hello Summer khai mạc với các hoạt động vui chơi giải trí

Theo Tập đoàn Empire, các sự kiện này đánh dấu bước chuyển sang chương kế tiếp của Tổ hợp Cocobay với dòng sản phẩm cao cấp Naman Homes và Naman Riverside trong quần thể giải trí.

Đồng thời, các khối khách sạn mới, 5 sao Golden Tulip, Hotel The Designers Cocobay cùng các tiện ích đa dạng nội khu như phố mua sắm kết hợp phố đi bộ và nhiều chương trình biểu diễn, sẽ tạo nên sản phẩm du lịch mới cho TP.Đà Nẵng.