Đà Nẵng hỗ trợ giảm giá phòng, hoàn/hủy vé cho du khách cách ly

Cụ thể, Sở Du lịch đề nghị các khách sạn phối hợp triển khai thu thập thông tin khách chuẩn bị hoàn thành cách ly, địa chỉ cư trú sau cách ly , phương tiện trở về để đề nghị các hãng hàng không có chính sách hỗ trợ hoàn, hủy vé cho khách khi có yêu cầu.

Sở Du lịch cũng đã làm việc với các khách sạn hiện đang có khách cách ly, do khách phải kéo dài thời gian cách ly thêm 7 ngày so với dự kiến ban đầu nên sở đã đề nghị khách sạn hỗ trợ giảm giá, có chính sách ưu đãi tối đa về giá phòng và toàn bộ các chi phí kéo dài thêm do khách chi trả với khách sạn.

Theo Sở Du lịch, các khách sạn đều hưởng ứng chủ trương này của sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách yên tâm cách ly.

Hiện, TP.Đà Nẵng có 3/16 khu, điểm du lịch đang hoạt động, gồm Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu du lịch Suối Lương, Khu du lịch Bà Nà Hills với tổng lượng khách đón khoảng 80 khách/ngày.

Các đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch . Hiện Sở Du lịch cũng cấp số điện thoại đường dây nóng 0236.3.550.111 để giải đáp các thông tin liên quan đến dịch bệnh và hỗ trợ du khách, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ cộng tác viên, nhân viên hỗ trợ du khách trong các tình huống khẩn cấp.