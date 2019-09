Đưa hình ảnh du lịch An Giang thu hút khách quốc tế

Quảng bá hình ảnh du lịch An Giang

Nhằm tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh và hợp tác xây dựng các tour - tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (XTTMĐT) An Giang đã phối hợp Sở Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình “Khảo sát Postshow tour dành cho người mua và báo chí quốc tế ” nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của địa phương gặp gỡ, trao đổi thông tin, kết nối và hợp tác phát triển với các doanh nghiệp du lịch quốc tế.

Đoàn khảo sát có sự tham gia của gần 20 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến từ các quốc gia và châu lục như: Anh, Ấn độ, Trung Quốc , Ba Lan... cùng các đơn vị truyền thông trong nước và quốc tế.

Đoàn đã đến khảo sát và làm việc tại các khu - điểm du lịch nổi tiếng của An Giang như tham quan vùng Bảy Núi với rặng Thất Sơn hùng vĩ ; vào rừng tràm Trà Sư - nơi có khu sinh thủy khá độc đáo cùng hàng vạn chim trời đang trú ẩn ngày đêm kêu hót liên hồi; bồng bềnh trên sông Hậu, tham quan làng bè ngã ba sông Châu Đốc để tìm hiểu về nghề nuôi cá cũng như đời sống của cư dân trong mùa nước nổi.

Đoàn đã đến làng Chăm Đa Phước, Thánh đường Ehsan (xã Đa Phước, H.An Phú) tìm hiểu các sản phẩm truyền thống dệt thổ cẩm. Chị Darling, du khách trong đoàn quốc tế chia sẻ: “Những trải nghiệm từ vùng rừng núi đến miền sông nước đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên về vùng đất này. Những chuyến đi như vầy đã đưa con người gần với tự nhiên hơn nên tôi rất thích”.

Hợp tác để phát triển

Trong chuỗi chương trình, Trung tâm XTTMĐT An Giang đã tổ chức đêm Gala Dinner nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương cùng các doanh nghiệp khách mời quốc tế giao lưu, kết nối và trao đổi thông tin cho sự hợp tác và gắn kết lâu dài của đôi bên.

Chia sẻ thông tin với đoàn khảo sát, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm XTTMĐT An Giang, cho hay trong những năm qua, ngành du lịch An Giang liên tục phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đón 7 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu du lịch ước đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

“Qua chương trình khảo sát lần này, An Giang hy vọng sẽ đón thêm nhiều lượt khách quốc tế, mở rộng được thị trường khách du lịch, đưa hình ảnh du lịch An Giang ra thị trường du lịch quốc tế nhằm thúc đẩy ngành du lịch An Giang phát triển hơn nữa, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong những năm tới”, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, những năm qua, An Giang luôn phấn đấu hết mình để trở thành một trong những trung tâm văn hóa - du lịch hấp dẫn của vùng ĐBSCL và của cả nước.

Với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, có uy tín, có sức cạnh tranh cao và đưa An Giang vào vùng trọng điểm du lịch quốc gia, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành đã chung tay hợp tác khắc phục các điểm yếu, nâng cao thế mạnh, đẩy mạnh hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư phát triển điểm đến.

Tỉnh sẽ khai thác tài nguyên du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát triển những điểm mới, sản phẩm mới để phục vụ du khách và phát triển du lịch với tinh thần cầu thị, hợp tác để cùng nhau phát triển.

Thông qua chuyến khảo sát dành cho người mua và báo chí quốc tế tại An Giang, Trung tâm XTTMĐT An Giang mong muốn được kết nối và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để cùng nhau phát triển, với thế mạnh là các sản phẩm du lịch độc đáo như: du lịch tâm linh - Núi Sam - Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam du lịch sinh thái - rừng tràm Trà Sư - khu du lịch núi Cấm…cùng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sông nước, miệt vườn.

Trung tâm cam kết sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, những sản phẩm du lịch hấp dẫn với chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao và phát triển.