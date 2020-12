‘Đưa nhau đi trốn’ dịp cuối năm - Địa điểm lý tưởng đón năm mới 2021

Nếu bạn đang cân nhắc về một kỳ nghỉ cuối năm đặc biệt, được “xả hơi" và thư thái trọn vẹn từng phút giây bên gia đình hay bạn bè, “Xứ sở thần tiên” tại miền đất Quảng Nam sẽ là sự lựa chọn thích hợp với những trải nghiệm diệu kỳ, đón chào Năm Mới trong tiết trời ấm áp của miền Trung với những điều tuyệt vời chỉ có ở Hoiana - khu nghỉ dưỡng phức hợp ven biển hàng đầu tại Việt Nam.

Đến với không gian mùa lễ hội trong chuỗi sự kiện “Wonders of Hoiana”, du khách sẽ cảm nhận được không khí chào đón Năm mới ngập tràn trong từng góc nhỏ của Hoiana. Những ánh đèn trang trí lung linh huyền ảo, thắp sáng mỗi lối đi tại Hoiana, tạo nên không gian ấm áp và kỳ ảo của lễ hội giúp du khách trọn vẹn ghi lại những giây phút vui vẻ bên người thân. Đặc biệt “cơn mưa tuyết diệu kỳ” xuất hiện tại vùng đất nhiệt đới sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách trong những khoảnh khắc chào đón Năm mới. Những chương trình giải trí đặc sắc cùng màn diễu hành đặc biệt trong khu nghỉ dưỡng cũng sẽ là hoạt động không thể thiếu trong sự kiện lễ hội này.

Không khí lễ hội chào đón Năm mới ngập tràn trong từng góc nhỏ

Bên cạnh những điều kỳ diệu “mãn nhãn, mãn nhĩ”, Hoiana cũng sẽ đưa du khách của mình đến với những chuyến trải nghiệm ẩm thực lễ hội phong phú. Tận hưởng những phút giây hạnh phúc trọn vẹn bên người thân và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo, những món đồ uống đặc sắc chỉ có trong các set thực đơn được thiết kế riêng cho dịp lễ hội, đón chào Năm Mới tại các nhà hàng của Hoiana Suncity và khách sạn Hoiana Hotel and Suites với chi phí hợp lý.

Tận hưởng gói ưu đãi “Stay & Dine” đặc biệt từ Hoiana

Từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2021, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng với mức giá khởi điểm ưu đãi từ 7.285.000 đồng ++ cho 2 đêm, khi đặt trước ngày 3.1.2021. Ưu đãi bao gồm bữa sáng hàng ngày cho hai người, ưu đãi ẩm thực trị giá 1.000.000 đồng tại nhà hàng The Terrace hoặc The Edge, và dịch vụ đưa đón 2 chiều miễn phí từ Đà Nẵng hoặc Hội An. Hoiana cũng sẽ mang đến cho du khách những món quà Năm Mới đặc biệt trong chương trình Rút Thăm May Mắn, với giải thưởng lên đến 35.000.000 đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác. Lễ rút thăm trúng thưởng vào lúc 08 giờ tối Chủ nhật ngày 3.1.2021. Hãy trở thành một trong những vị khách đầu tiên trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa lễ hội cuối năm tại các khách sạn trong khu phức hợp Hoiana.