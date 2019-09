Hot girl Việt khoe thân nơi thắng cảnh: Nổi tiếng hay tai tiếng?

Trên Facebook cá nhân của mình, Trần Mai Hương đã xin lỗi cộng đồng mạng về hành động đăng clip phản cảm: "Mai Hương xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn ở Hội An - Đà Nẵng và Cộng đồng mạng ....!!! Về sự việc Mai Hương quay Clip ngay tại trung tâm phố cổ Hội An, Mai Hương chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà đã không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An ...!

Sau khi nhận được sự không đồng tình từ các bạn, Mai Hương đã xoá Clip trên trang cá nhân.. Mai Hương Thành thật Xin lỗi...! Và mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo."