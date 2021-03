Intercontinental Phu Quoc bắt nhịp xu hướng du lịch 2021: Xê dịch thông thái

Nhiều người đã chọn quay lại với nhịp sống thường nhật, chọn đi đến những nơi mình hằng ao ước nhưng theo một cách cẩn trọng, an toàn với tiêu chuẩn cao hơn.

Theo khảo sát do Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) thực hiện mới đây, tiêu chí lựa chọn điểm đến của du khách hiện tập trung vào 3 yếu tố chính bao gồm: an toàn (36%), an ninh (32%) và cuối cùng là ưu đãi (gần 20%). Điều này cho thấy một xu hướng khác trong sự lựa chọn điểm đến của du khách trong thời kỳ mới, mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch trong nước khi xây dựng các sản phẩm dịch vụ theo khuynh hướng “an toàn là trên hết”.

Điểm đến biệt lập và dịch vụ nghỉ dưỡng cá nhân lên ngôi

Trong bối cảnh dịch bệnh khó đoán, những điểm đến mang tính biệt lập, riêng tư như các hòn đảo được ưu tiên lựa chọn và Phú Quốc là một trong những nơi dừng chân lý tưởng. Không chỉ “hút khách” nhờ vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu biển ấm áp trong lành, thiên nhiên đa dạng, Phú Quốc còn được ưa thích vì rất nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng mới và vô vàn trải nghiệm vui chơi.

Thế giới “cửa đóng then cài” trong mùa Covid, con người bắt đầu học cách sống chậm và chuyển đam mê du lịch vào loại hình nghỉ dưỡng biệt lập, tận hưởng sự thư thái và yên tĩnh cùng nhau.

Được ôm ấp bởi đại dương và cây cối xanh tươi, InterContinental Phu Quoc chứa đựng cả thiên nhiên trong lành, mang du khách rời xa phố thị ồn ào, thoát khỏi nhịp sống hối hả với nhiều trách nhiệm và “deadline” không bao giờ dứt. Tại đây, không những cơ thể mà cả các giác quan cũng được nâng niu và nghỉ ngơi.

InterContinental Phu Quoc thu hút du khách bởi những mảng xanh tư nhiên và không gian trong lành

Thức giấc trong tiếng sóng biển rì rào, lắng mình tại khu spa thiền tịnh bên hồ sen, nhâm nhi cocktail trong khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ quán bar tầng thượng INK360 hay thưởng thức quà tặng từ biển cả là tôm cá tươi ngon phục vụ tại biệt thự, quây quần bên những người thân yêu và cảm nhận được nhịp thở đều đặn của chính mình trong không gian êm ái của thiên nhiên chưa bao giờ trở nên tuyệt diệu như thế!

Nghỉ dưỡng biệt lập với dịch vụ ẩm thực được phục vụ tại villa là một trải nghiệm lý tưởng

Hấp dẫn hơn nữa, du khách còn có cơ hội “Bay miễn phí đến Phú Quốc” với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn của InterContinental Phu Quoc Long Beach, khu nghỉ dưỡng tiên phong trong loại hình dịch vụ đặc biệt này.

Chiến dịch toàn cầu và các dịch vụ chuẩn mực mới tại InterContinental Phu Quoc

Là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại đảo Ngọc thực hiện những tiêu chuẩn mới của Tập đoàn IHG, “Clean Promise”, về an toàn và vệ sinh trong dịch vụ và vận hành, InterContinental Phu Quoc đang ra sức đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng mới đối với du khách dành cho du lịch nước nhà.

Chiến dịch toàn cầu và những chuẩn mực mới được áp dụng tại InterContinental Phu Quoc

Một trong những điểm nhấn của chương trình “Clean Promise” là tăng cường quy trình làm sạch sâu và khử trùng định kỳ khắp nơi trong khu nghỉ dưỡng, giảm thiểu các tiếp xúc vật lý tại quầy tiếp tân như sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy, đặt thêm các trạm khử trùng tay, quét mã QR để xem và gọi món bằng thiết bị điện tử cá nhân và tăng cường bữa sáng phục vụ tại bàn. Tương tự, các tiện nghi giải trí bao gồm bể bơi, câu lạc bộ trẻ em Planet Trekkers, phòng tập thể hình, bãi biển và các hoạt động thể thao dưới nước vẫn sẵn sàng phục vụ theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Quy trình vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm ngăt tại những nơi có mật độ tiếp xúc cao

Tuy những cơ hội tiếp xúc gần đã được hạn chế hết mức có thể nhưng dịch vụ chuẩn mực, lòng hiếu khách và sự chăm sóc ân cần của Khu nghỉ dưỡng dành cho du khách vẫn không thay đổi và lời hứa mang lại những trải nghiệm khó quên cho một kỳ nghỉ như ý sẽ luôn là điều InterContinental Phu Quoc cam kết thực hiện.

Tận hưởng những giây phút thư giãn một cách tự tin và an toàn đang là tiêu chuẩn mới cho ngành dịch vụ hiện nay và trong tương lai. Du lịch an toàn hơn, du lịch trách nhiệm hơn mà vẫn không mất đi những niềm vui xê dịch thuần tuý chính là điều mà InterContinental Phu Quoc nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung đang nỗ lực thực hiện từng ngày. Và hãy nhớ rằng, đảo Ngọc với biển xanh thanh vắng và cát trắng nắng vàng vẫn luôn chào đón, hứa hẹn những chuyến đi tuyệt vời nhất.