Kinh nghiệm du lịch New York: Cách đi tiết kiệm nhất

Mật độ dày đặc những tòa nhà chọc trời, nhịp sống hối hả chạy đua với thời gian, khiến New York còn được mệnh danh là thành phố bận rộn nhất thế giới. Danh tiếng của New York khiến ai cũng mơ được dạo bước ở đây một lần.

Lưu trú và di chuyển

New York là thành phố cực kỳ rộng lớn, nhộn nhịp, tấp nập, tạo cảm giác choáng ngợp, nhưng nhiều du khách nói vui là “nhắm mắt cũng không đi lạc”, bởi đường phố được thiết kế vuông vức theo hình dáng bàn cờ.

Tên các đại lộ trung tâm được đánh số thứ tự đơn giản: Đại lộ số 1, Đại lộ số 2, Đại lộ số 5... Nên nếu cần đến đâu, chỉ nhìn vào bản đồ là có thể biết được hướng đi dễ dàng.

Các đại lộ ở New York vô cùng rộng. Hành lang dành cho người đi bộ hai bên đường cũng thênh thang, dẫn qua những cửa hiệu, quán xá, văn phòng khá vui mắt. Vì thế, nếu với ai thích khám phá New York trên đôi chân, sẽ vô cùng thoải mái để rảo bước.

Tuy vậy nếu ngại đi xa, có thể dùng Metro để di chuyển. So với nhiều thành phố lớn trên thế giới, hệ thống Metro của New York dù nhiều đường tàu, vẫn thiết lập vô cùng đơn giản, dễ hiểu, các hướng đi được hướng dẫn chi tiết rõ ràng.

Vé cho một lần di chuyển bằng Metro là 2,75 USD cho mỗi lần lên xuống tàu. Nếu lưu trú 3 ngày trở lên và có nhu cầu dùng Metro nhiều lần, bạn có thể mua một thẻ Metro không giới hạn, giá 33 USD để sử dụng thoải mái trong một tuần.

New York là một thành phố đắt đỏ, vì vậy phòng khách sạn chất lượng trung bình khá ở đây giá cũng khá “chát”, trên dưới 100 USD/đêm. Nhưng cũng đừng vì tiết kiệm mà chọn khách sạn quá xa trung tâm để có giá rẻ.

Bởi New York quá rộng lớn, nếu ở cách xa trung tâm, việc di chuyển vào những điểm tham quan sẽ cực kỳ mất thời gian bởi tình trạng kẹt xe triền miên. Tốt nhất nên ở chung quanh Quảng trường Thời đại, vị trí thuận lợi cho mọi chuyến tham quan.

Đài tưởng niệm quốc gia 11.9 tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới

Mua vé tham quan tiết kiệm

Là một thành phố đắt đỏ, nên vé vào các điểm tham quan ở New York cũng khá cao. 45 - 60 USD là mức giá trung bình cho mỗi điểm. Đó là chưa kể tình trạng xếp hàng dài lê thê để đến lượt mình mua vé, dù là bất cứ lúc nào trong ngày, sẽ khiến bạn rất mất thời gian.

Mua một loại vé tổng hợp cho các điểm chính vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa tránh phải xếp hàng, là giải pháp thuận lợi hơn. “New York city Pass” được du khách lựa chọn nhiều hơn vì giá 126,75 USD bao gồm 6 điểm tham quan quan trọng như: Tòa nhà Empire, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Nghệ thuật , Nơi tưởng niệm ngày 11 tháng 9, Tòa nhà Top of the Rock, đồng thời kèm một vé phà ra đảo Liberty để ngắm tượng Nữ thần Tự do.

Vé này có giá trị trong 9 ngày nên khá thong thả thời gian sử dụng. Vé còn miễn phí một trẻ em đi kèm nên khá tiết kiệm nếu đi gia đình

Một loại thẻ tham quan khác cũng được du khách lựa chọn là The New York Pass, vé bán theo ngày, giá trị cho cả trăm điểm đến khắp New York.

Một ngày giá 132 USD, hai ngày giá 179 USD, ba ngày 199 USD. Vé này thuận lợi nếu ai ở lại New York dài ngày và có khả năng di chuyển nhanh, đi được nhiều điểm trong một ngày.