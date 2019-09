Kỳ diệu vùng biển trong suốt tới đáy ở Philippines

Lần thứ hai quay trở lại El Nido, vùng biển tuyệt đẹp nằm ở mũi cực Bắc thuộc Palawan, Philippines, tôi vẫn phải liên tục di chuyển gần như suốt một ngày dài, bốn tiếng cho hai chặng bay, năm tiếng ngồi xe Van đi hàng trăm cây số, còn lại khoảng sáu tiếng để chờ đợi cho các phương tiện giao thông kể trên.

Lẽ đó, hầu như những ai đã từng đến El Nido sẽ nhăn mặt, thậm chí buồn nôn khi nhớ lại cái cảm giác “bị vật” bởi chiếc xe lắc lư điên đảo suốt nhiều tiếng đồng hồ liền, và quãng thời gian di chuyển quá dài, khá mệt mỏi; nhưng khi hỏi về biển, thì bất cứ ai cũng sẽ dành cho El Nido những lời khen không có hồi kết.

Nhận biết được mức độ thải rác nhựa ra môi trườn đang ở mức báo động, chính phủ Philippines đã có những động thái rõ ràng để giải quyết vấn nạn trên. Các sân bay đã thay thế nhựa một lần sang giấy: Túi giấy đựng thức ăn cho hành khách thay vì túi nilon, mảnh giấy xếp để uống nước lọc thay vì ly nhựa một lần.

Trên các chuyến tàu khởi hành ra biển cũng vậy, nhiều năm trước kia đến El Nido, tôi cùng các du khách khác đều được phát chai nước nhựa; bây giờ họ cũng đã chuyển sang bình lớn 20 lít đặt trên thuyền kèm cốc cho du khách.

Tour A, C vẫn là hai tour được yêu thích nhất cho đến hiện nay trong chuỗi những tour biển ở El Nido. Mặc dù có đôi chỗ thay đổi so với lịch trình cũ nhiều năm trước, nhưng tour A, C vẫn được sắp xếp cho du khách đến các đầm phá, bãi biển bí mật, và những bãi biển có rặng san hô đẹp nhất ở đây.