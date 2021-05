Ngàn trải nghiệm bay thú vị cùng Vietjet chỉ với một ‘chạm’ thông minh trên phiên bản website mới

Phiên bản giao diện website mới của Vietjet được đầu tư, phát triển để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Triết lý “Một chạm thông minh - Ngàn trải nghiệm - Mọi tiện ích trong tay” được thể hiện đồng nhất trên tất cả các phiên bản giao diện website.

Với thiết kế hiện đại, sắp xếp khoa học, đẹp mắt, các biểu tượng trực quan giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ và thông tin mong muốn. Với một "chạm", khách hàng có thể mua vé máy bay, dịch vụ cần thiết như hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi, chọn món ăn, ưu tiên làm thủ tục chuyến bay, mua vé xe buýt, bảo hiểm du lịch... Vietjet cũng sẽ sớm tích hợp các sản phẩm khách sạn, chương trình vui chơi giải trí, đi máy bay kết hợp nghỉ dưỡng theo các điểm đến hấp dẫn, các dịch vụ tài chính, mua sắm,… để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Trải nghiệm khách hàng được Vietjet ưu tiên hàng đầu và website mới sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi trải nghiệm khách hàng của Vietjet, mà khách hàng là trọng tâm, mang tới sự hài lòng cho khách hàng từ khi bắt đầu lên kế hoạch bay tới khi kết thúc hành trình, và hơn thế nữa!

Website mới của Vietjet được nâng cấp nổi bật mang tới các lợi ích thiết thực cho khách hàng khi tìm kiếm thông tin hành trình, chuyến bay, giá vé, các chương trình khuyến mãi liên tục cập nhật, chủ động mua thêm các dịch vụ bổ sung và thanh toán cho các dịch vụ này bằng các hình thức thanh toán trực tuyến như thẻ tín dụng, thẻ ATM, ví điện tử, mã QR, thanh toán sau, trả góp, thanh toán với tài khoản Vietjet SkyClub... Tại bất kỳ bước nào trong quá trình mua vé trên website mới, khách hàng đều có thể xem ngay chi tiết các lựa chọn của mình và có thể thay đổi ngay lập tức các lựa chọn đó mà không mất thời gian tìm hiểu hay tra cứu.

Hãy cùng Vietjet vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế với những chuyến bay an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cũng như các quy tắc 5K. Hãng hàng không đạt 7/7 sao về an toàn phòng chống dịch đặc biệt dành tặng tất cả khách hàng gói bảo hiểm Bay An toàn với quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do cách ly với mức 1 triệu đồng/ngày; hỗ trợ trường hợp tai nạn, thương tật xảy ra trong vòng 24 giờ kể từ khi bay lên đến 20 triệu đồng.