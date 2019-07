Những câu chuyện thú vị về số 7 may mắn của người Nhật Bản

Truyền thuyết về nguồn gốc số 7

Ở Nhật Bản tương truyền rằng có 7 vị thần mang đến may mắn cho đất nước này hay còn gọi là Thất Phúc Thần. Đó là Thần bảo trợ sự sống dài lâu và hạnh phúc của người già - Jurojin; Thần của cải, vui vẻ và hạnh phúc - Hotei; Thần của sự khôn ngoan, may mắn và bất tử - Fukurokuju; Thần của ngư dân - Ebisu; Thần của cải và bảo hộ cho những người nông dân - Daikoku; Thần của các chiến binh - Bishamonten; Cuối cùng là nữ Thần của may mắn, tình yêu, sự thông thái và nghệ thuật - Benten.

Họ là những vị thần có bề ngoài đặc biệt và được người Nhật thờ phụng để cầu tài lộc, bình an, sức khỏe. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người Nhật "tôn thờ" số 7.

Bên cạnh đó, người Nhật còn cho rằng đây là con số của những điều đặc biệt như: 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới , 7 đại dương, 7 điều cấm kỵ trong kinh thánh, 7 sắc cầu vồng…

Số 7 trong văn hóa Nhật

Coi trọng số 7 đã trở thành văn hóa của người Nhật. Họ thường tổ chức nhiều sự kiện vào ngày 7. Con số 7 cũng xuất hiện vào các ngày lễ truyền thống của đất nước này. Như Lễ Thất Tịch Tanabata được diễn ra vào ngày 7 tháng 7 hàng năm…

Sau khi một đứa bé được sinh ra, người Nhật cũng thường kỉ niệm 7 ngày chào đời của đứa bé. Đối với việc tổ chức tang lễ, người Nhật cũng chọn ngày để tang vào ngày thứ 7 tuần thứ 7 khi người thân của họ qua đời.

Lễ Thất Tịch của người dân Nhật Bản

Ngày 7.1 hàng năm, người Nhật có thói quen ăn một chén cháo nanakusa-gayu với thành phần gồm 7 loại rau mọc vào mùa xuân. Họ quan niệm 7 loại rau có nhiều chất dinh dưỡng này có thể giúp tránh được tà ma và bệnh tật.