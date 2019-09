Niềm vui cuối năm

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day) là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm tại Mỹ được tổ chức vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11. Dịp này, người Mỹ thường được nghỉ 4 ngày, bắt đầu lễ Tạ ơn và kéo dài đến tận thứ hai tuần sau.

Mùa mua sắm chính thức bắt đầu khi ngày lễ Tạ ơn kết thúc và kéo dài đến tận Noel. Ngày thứ sáu sau ngày lễ Tạ ơn là ngày mua sắm đông nhất trong năm, đến mức giới kinh doanh bán lẻ gọi đây là ngày “Thứ sáu đen tối” (Black Friday). Ngày này, họ phải mở cửa từ khi mặt trời chưa ló dạng và phục vụ khách đến tận nửa đêm. Đây cũng là dịp để các nhà kinh doanh tranh thủ tung ra các chiêu khuyến mãi hấp dẫn, quần áo hàng hiệu chỉ cần qua mùa là giảm giá chỉ còn 50% thậm chí 70%. Không khi nào bạn mua hàng hiệu với giá “cực sốc” như trong dịp lễ Tạ ơn vì có nơi giảm giá đến gần 90% giá trị món hàng.

Chợ Tết ở Phước Lộc Thọ (Bang California)

Hãy đến California để trải nghiệm Tết người Việt xa xứ tại Little Saigon: Xem đồng bào Việt kiều ăn tết ra sao? Có được nghỉ tết dài ngày như ở Việt Nam không? Chợ tết hoạt động thế nào? Ngày mùng 1 tết có giống Việt Nam không? Có bánh chưng, thịt kho tàu, dưa hành, câu đối đỏ không? Đón giao thừa có được đốt pháo không? Người Việt trong những ngày tết đi thăm và chúc nhau ra sao?...

Cứ mỗi dịp đầu năm âm lịch, các khách sạn 5* ở Las Vegas đều thay đổi cách trang trí ngay tại sảnh lớn với biểu tượng năm mới lung linh và rực rỡ sắc màu du khách sẽ có những tấm ảnh kỷ niệm rất đặc biệt để chia sẻ niềm vui cho bạn bè nhân dịp đầu năm mới.

Tour khởi hành các ngày: 18.1.2020 (24 tết), 23.1.2020 (29 tết), 24.1.2020 (30 tết), 25.1.2020 (mùng 1 tết). Ưu đãi đến 4 triệu đồng cùng chính sách Visa Mỹ 3 năm cho khách hàng đăng ký trong tháng 9.

Khách hàng của Du lịch Hoàn Mỹ cưỡi xe kéo bằng tuần lộc tại Rovaniemi – Quê hương ông già Noel Du lịch Hoàn Mỹ

Năm nay là năm thứ 6 Du lịch Hoàn Mỹ mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt thú vị: “Đón Giáng sinh trên quê hương ông già Noel” theo lộ trình Phần Lan - Na Uy (10 ngày). Du khách sẽ có mặt tại Rovaniemi (Lapland, Phần Lan) - quê hương của ông già Noel trong truyền thuyết vào đúng dịp Giáng sinh; chạm tay vào giấc mơ thời thơ ấu trước hình ảnh ông già Noel cưỡi trên chiếc xe kéo bằng tuần lộc để mang những món quà xinh xắn tặng cho các em nhỏ; ghé thăm bưu điện Ông già Noel - nơi tiếp nhận thư của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Để chuẩn bị cho trải nghiệm rất đặc biệt này, mọi dịch vụ đã được đặt và trả tiền từ hơn 1 năm trước để du khách có thể trải nghiệm 2 đêm khách sạn 4* cách bưu điện Ông già Noel chỉ vài phút đi bộ.

Chị Nguyễn Thị Thu H. (du khách tour Bắc Âu Giáng sinh 2017) cho biết: “Trời rất lạnh (-30 độ C) nhưng do được trang bị kỹ lưỡng nên không sao cả, mấy bé nhỏ trong đoàn vẫn chơi rất vui… Con tôi nhìn thấy ông già Noel vui lắm. Đến được đây mới thấy, cổ tích đôi khi là có thật, và cảm giác được chạm vào giấc mơ thời thơ ấu là điều hạnh phúc diệu kỳ mà không phải ai cũng may mắn được trải nghiệm”.

Vì số phòng rất hạn chế nên tour chỉ nhận tối đa 30 khách. Tính đến đầu tháng 9, tour đã có 12 khách đăng ký và có thể khóa sổ sớm hơn dự kiến.