Tân binh Phần Lan 'ra khơi' trên nền nhạc Việt tại đêm chung kết DIFF 2019

Đội Anh cho biết sẽ sử dụng nhiều bài hát quốc tế nổi tiếng gắn với chủ đề của đêm chung kết DIFF 2019, đưa khán giả vào chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc, từ bài nhạc hùng tráng trong phim bom tấn “Cướp biển vùng Caribe” đến giọng ca thiên thần, mềm mại của Enya trong ca khúc “Orinoco Flow” (Sail away), từ giai điệu buồn day dứt của nhạc phẩm kinh điển “Sailing” đến ca khúc “Rolling on the river” của "nữ hoàng rock & roll" Tina Turner’s